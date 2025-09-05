Lielbritānijā notiesā ķirurgu, kurš panāca savu kāju amputāciju. Kas viņa rīcībā bija krimināls un kādēļ viņa bijušie pacienti ir satraukti?
Lielbritānijā notiesāts ķirurgs, kurš savulaik kļuva par slavenību ar savu kāju amputāciju, jo izrādījās, ka viņš to bija panācis, lai krāpnieciski saņemtu apdrošināšanas prēmiju un apmierinātu savu neveselīgo seksuālo apsēstību.
49 gadus vecais Nīls Hopers savas profesionālās karjeras laikā bija veicis simtiem amputāciju, līdz 2019. gada maijā inscenēja “noslēpumainu slimību”, kuras rezultātā viņam pašam bija jāamputē abu kāju apakšstilbi. Noskaidrojās, ka patiesībā viņš savas kājas apstrādāja ar parasto ledu un sauso ledu, lai izraisītu sepsi, un amputācijas rezultātā izkrāptu no apdrošinātājiem vairāk nekā 466 000 mārciņu (nepilni 538 000 eiro), kā arī gūtu seksuālu apmierinājumu no sevis sakropļošanas un baudītu sabiedrības uzmanību.
Pēc kāju amputācijas Hopers tika vairākkārt intervēts, tostarp arī BBC, un pat savulaik bija iekļauts Eiropas Kosmosa aģentūras sarakstā, kad tā meklēja potenciālos astronautus ar invaliditāti.
Tiesa Hoperam piesprieda 32 mēnešu cietumsodu. Apsūdzētais arī atzina savu vainu trīs apsūdzības punktos par ekstremālu pornogrāfisku materiālu glabāšanu, kas bija saistīti ar bēdīgi slaveno vietni “EunuchMaker”. Izmeklētāji uzdūrās Hoperam, izmeklējot šīs vietnes īpašnieka Mariusa Gustavsona lietu. Prokurors Nikolass Lī paziņoja tiesā, ka Hopers no šīs vietnes bija iegādājies trīs video, kuros attēloti vīrieši, kuri labprātīgi šķiras no saviem dzimumorgāniem, kā arī intensīvi sarakstījās ar Gustavsonu saistībā ar savu kāju amputāciju.
Pēc apakšstilbu amputēšanas Hopers atgriezās darbā slimnīcā jau pēc nepilna pusgada. Hopera advokāts Endrū Lengdons tiesā uzsvēra, ka viņa klients ar visu sirdi centās palīdzēt citiem cilvēkiem, taču viņam inkriminētie noziegumi draugiem izraisījuši “šoku”. “Visu notikušo ir ļoti grūti aptvert,” viņš sacīja, norādot, ka Hopers kopš bērnības cietis no ķermeņa dismorfijas un savas pēdas viņš uztvēris kā “nevēlamu papildlietu”, kas viņam sagādāja nebeidzamu diskomfortu. Viņa klients nenožēlo veiktās amputācijas, taču ļoti nožēlo negodīgumu par savas rīcības iemesliem.
Hopers strādāja Kornvolas slimnīcā no 2013. gada līdz savam arestam 2023. gada martā. Par spīti Lielbritānijas Nacionālā veselības dienesta NHS apliecinājumiem, ka nekādas apsūdzības nav saistītas ar viņa profesionālo darbu, vairāki Hopera bijušie pacienti nu vērsušies pie juristiem sakarā ar bažām, ka, iespējams, Hopera medicīniskās manipulācijas, dažos gadījumos arī amputācijas, viņu gadījumā nemaz nebija vajadzīgas.
Šaušalīgās vietnes saturs liecina, ka Gustavsons un seši kopā ar viņu notiesātie līdzdalībnieki bez medicīniskās izglītības veica amputācijas Londonas dzīvokļos un viesnīcu numuros, par saviem objektiem janvārim izvēloties šķietami brīvprātīgos, no kuriem daži bija nieka 16 gadus veci. Dažreiz operācijās radās problēmas, un piezvanot uz neatliekamās palīdzības tālruni 999, Gustavsons stāstījis, ka pacienti paši savainojušies.
Viņa advokāti tiesā apgalvoja, ka Gustavsons tikai gribēja “ļaut cilvēkiem smaidīt”, piedāvājot pakalpojumus tiem, kuri sirgst ar tādu pašu kaiti kā viņš pats.
Pārsteidzošākais ir tas, ka viņš ne tikai nogrieza citu cilvēku ķermeņa daļas, bet sakropļoja arī pats sevi. 2023. gada aprīlī trīs vīrieši tika notiesāti par Gustavsona dzimumlocekļa nogriešanu, kā arī krūtsgala daļēji nogriešanu. Savukārt cits amputētāju bandas loceklis tika apsūdzēts Gustavsona kājas sasaldēšanā, lai veiktu tās amputāciju. Palicis bez kājas, Gustavsons pārvietojās invalīdu ratiņos un saņēma invalīda pabalstu, kopumā saņemot 18,5 tūkstošus mārciņu.
Savu vēlmi radikālā veidā atbrīvoties no paša dzimumorgāniem Gustavsons skaidroja ar to, ka grib kļūt kā lelle Kens, “kuram tur lejā nekā nav”.
Gustavsona bandas veiktās amputācijas varēja vērot abonenti visā pasaulē, ar savu baiso rūpalu noziedznieki no 2017. līdz 2021. gadam nopelnīja vairāk nekā 300 000 mārciņu, iekasējot maksu no 22 841 abonenta. Par viņu “biznesa” apjomiem liecina tas, ka baiso saturu vēroja ļaudis no visas pasaules, tiesā liecināja IT speciālists, kuru Gustavsons nolīga amputācijas vietnes tehniskai uzturēšanai. “Serveri knapi tika galā. Runa ir par vietni ar 300 tūkstošiem apmeklētāju nedēļā, 10-20 tūkstošiem aktīvo lietotāju dienā. Skatoties uz “Google Analytics”, Ziemeļkoreja bija vienīgā valsts, no kuras nebija neviena apmeklētāja,” viņš paziņoja. Amputētās cilvēku ķermeņa daļas Gustavsona banda pārdeva, un klienti tās labprāt pirka. Šo IT speciālistu, kura vārds netiek izpausts, arestēja 2022. gada novembrī, vēstīja “Guardian”. Pašu Gustavsonu arestēja pēc tam, kad policijā vērsās viens no viņa upuriem.