Pieaugot Covid-19 izplatībai, cilvēki ar paaugstinātu smagas slimības risku aicināti veikt sezonālo vakcināciju
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē, ka jaunākie epidemioloģiskās uzraudzības dati joprojām liecina par Covid-19 izplatības pieaugumu un epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos.
Covid-19 pozitīvo testu īpatsvars palielinājies no 8,0% augusta pirmajā nedēļā līdz 17,3% augusta pēdējā nedēļā. Arī stacionārās ārstniecības iestādēs pēdējās nedēļas laikā ir palielinājies no jauna stacionēto pacientu skaits ar Covid-19 infekciju: ja augusta pirmajā nedēļā tie bija astoņi stacionēti pacienti ar diagnozi Covid-19, tad pēdējā nedēļā – 48 pacienti.
Augustā ziņots arī par trīs nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju. Par SARS-CoV-2 vīrusa cirkulācijas intensitātes pieaugumu vasaras beigās liecina arī notekūdeņu monitoringa rezultāti. Līdzīga epidemioloģiskā situācija tika novērota pagājušajā gadā, kad Covid-19 uzliesmojums notika vasaras beigās un rudens sākumā.
SPKC atgādina, ka vakcinācija pret Covid-19 ir rekomendējama personām, kuram ir paaugstināts smagas slimības risks:
- visiem iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem;
- vidējas vai augstas imūnsupresijas pacientiem, tostarp pusaudžiem un bērniem no 6 mēnešu vecuma;
- pieaugušajiem ar nopietnām hroniskām slimībām;
- grūtniecēm.
Vakcinēties tiek aicināti arī tie iedzīvotāji, kas ikdienā rūpējas par senioriem vai cilvēkiem ar nopietnām veselības problēmām.