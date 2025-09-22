Menopauze? Vecums? Jūsu ķermenis klusībā cieš, un tas nav tas, ko domājat!
Dārgās dāmas, vai esat pāri 40 un jūtaties iztukšotas, ar garastāvokļa svārstībām un neizskaidrojamām sajūtām?
Visi saka, ka tā ir menopauze vai "vienkārši vecums", bet mēs zinām, ka patiesība slēpjas daudz dziļāk! Jūsu iekšējie orgāni mainās līdz ar gadiem, un tieši tas ietekmē jūsu pašsajūtu vairāk, nekā varat iedomāties! Mēs, Andželīna un Pēteris Antoni, esam atklājuši veidu, kā atjaunot jūsu ķermeni un atgūt vitalitāti, lai jaunības sajūta nebeigtos arī pēc 40!
Pašdiagnostika – Vai esat izmēģinājušas visu, bet nekas nelīdz?
Vai jums ir kāds no šiem simptomiem, un, neskatoties uz centieniem (piemēram, ar psiholoģiskiem paņēmieniem, nomierinošiem līdzekļiem vai dzīvesveida maiņu), tie neatkāpjas?
- Samazinās fiziskās un intelektuālās darbaspējas? Grūti atjaunot spēkus?
- Bezmiegs, grūti pamosties, miegainība dienā?
- Vārgums, aukstas rokas vai kājas, salīgums? (Jā, tas nav tikai "esmu salīgais tips"!)
- Iekšējs psiholoģiskais diskomforts, bezcēloņu skumjas un nomāktība, biežas garastāvokļa maiņas? (Tā nav tikai "slikta diena" vai "hormoni"!)
- Pašsajūtas pasliktināšanās kādā noteiktā diennakts laikā, pēc ēšanas vai pie izsalkuma? (Šis ir milzīgs signāls!)
- Bremzējas bioloģiskās tieksmes: negribas vingrot, fiziski piepūlēties, samazinās seksuālās tieksmes? (Sajūta, ka esat zaudējušas dzirksteli?)
- Pārmērīga ēšana, retāk slikta ēstgriba?
- Iztukšošanās, agrāk aizraujošās darbības vairs neizraisa interesi un gandarījumu? (Kur palicis dzīvesprieks?)
- Dzīve liekas monotona un neinteresanta, nākotne – drūma; parādījusies neticība saviem spēkiem? (Šis tukšums nav tikai prātā!)
- Pasliktinās uzmanība un atmiņa, grūti koncentrēties, neizlēmība, svārstīgums?
- Kaitina nenozīmīgi ārējie kairinājumi (durvju čīkstoņa un citas ikdienas skaņas)? (Nervozi, bet kāpēc?)
- Kautrīgums, biklums, raudulīgums, pārlieks uzņēmīgums pret iespaidiem, trauksme, bailes, ieslēgšanās sevī, tieksme pabūt vienam?
- Neveiklība, aizmāršība, pārmērīga rosība?
- Pārspīlēta laipnība, piekāpība, atkarība no citu cilvēku viedokļa?
- Ātra daba, nesavaldība?
- Grūti pārslēgties uz citu nodarbošanos vai arī pretējais – prasība bieži mainīt nodarbošanos un dzīves apstākļus?
- Nespēja atbrīvoties no uzmācīgām domām?
- Jūtīgums pret laika apstākļiem?
- Nespēja savākties pat nenozīmīgās stresa situācijās?
- Pietrūkst gribasspēka pat nelielai piepūlei, nespēja paciest psiholoģisku vai fizisku diskomfortu?
- Nespēja atslābināties, pat ja izdodas atslābināt muskuļus, rodas diskomforts (nieze, klepus, uzmācīgas domas)?
- Atkarība no saldumiem, alkohola, medikamentiem vai citām vielām; retāk nelielu alkohola devu nepanesība?
- Nolemtības sajūta, sevis nosodījums un nepieņemšana?
- Mēģinājumi mainīties beidzas ar neveiksmi?
Ja jums ir kaut dažas no šīm izpausmēm un esat izmēģinājušas dažādas pieejas, bet meklējat jaunu, efektīvu risinājumu, tad ir pienācis laiks ieskatīties dziļāk – iekšējo orgānu darbībā. Ja tradicionālās metodes vai psiholoģija nav sniegusi ilgtspējīgus rezultātus, tas var nozīmēt, ka problēmas saknes slēpjas jūsu fizioloģijā. Mēs piedāvājam pieeju, kas palīdz atveseļot jūsu iekšējos orgānus un redzēt, kā dvēseles līdzsvars un labsajūta nāk kā patīkams un dabisks blakusefekts. Jums nav jācīnās tikai ar domām vai raksturu – reizēm risinājums ir daudz praktiskāks un atrodams jūsu ķermenī!
Ja jums ir apnikušas neskaidras sajūtas, nogurums un diskomforts savā ķermenī, tad ir pienācis laiks atklāt patiesību, kas beidzot sniegs atbildes!
Ar cieņu un vēlmi palīdzēt, Andželīna un Pēteris Antoni, neiroplastikas un psihosomātikas speciālisti.