Skaidro ārsts: kādas slēptas veselības problēmas atklāj asins analīze
Slimības bieži tiek saistītas ar nogurumu, drudzi vai sāpēm. Tomēr dažas veselības problēmas ilgu laiku var neizpausties. Asins analīžu veikšana ir rūpes par sevi: tas palīdz novērst simptomu attīstību un savlaicīgi atklāt slēptas saslimšanas.
Regulāra asins analīžu veikšana palīdz uzturēt veselību un ļauj savlaicīgi atklāt slimības, norāda "Synlab" laboratore, ārste Anneli Rāva-Seppa. Asins analīze var arī norādīt uz agrīnām vairogdziedzera darbības traucējumu pazīmēm un aknu slimībām.
Paaugstināts holesterīns nav jūtams
Kā skaidro Rāva-Seppa, paaugstināts holesterīns ir viena no visizplatītākajām slēptajām veselības problēmām. Paaugstināts ZBL jeb tā sauktais "sliktais" holesterīns parasti neizraisa nekādus simptomus, tāpēc to dēvē par "kluso slepkavu". Bieži vien pirmais simptoms ir infarkts vai insults.
"Plaši izplatīts uzskats, ka augsts holesterīns skar tikai vecākus, korpulentus vīriešus, ir maldīgs - paaugstinātas vērtības tiek novērotas arī jauniešiem un sievietēm, īpaši pēc menopauzes," norāda Rāva-Seppa.
Viņa atsaucas uz laboratorijas pētījumu datiem par vīriešiem un sievietēm vecumā no 19 līdz 25 gadiem: gandrīz trešdaļai sieviešu (27%) un vairāk nekā piektdaļai vīriešu (23%) holesterīna līmenis pārsniedz normu. Tāpēc ārste iesaka sākt regulāri pārbaudīt holesterīna līmeni jau jaunībā.
Cukura līmeņa svārstības asinīs var palikt nepamanītas
"2. tipa diabēts bieži attīstās lēni un var gadiem ilgi palikt nepamanīts," stāsta Rāva-Seppa. "Viegls nogurums, biežāka slāpju sajūta vai urinēšana ne vienmēr šķiet satraucoši simptomi, taču neārstēts diabēts var izraisīt sirds un nieru slimības, redzes traucējumus un nervu sistēmas bojājumus. Asins analīzes, piemēram, glikozes un HbA1c noteikšana, palīdz saprast, vai organisms tiek galā ar cukura līmeni asinīs, vai arī jau attīstās pirmsdiabēta stāvoklis."
"Glikozes līmenis parāda, cik daudz cukura ir asinīs konkrētajā brīdī - uz šo rādītāju būtiski ietekmē tas, ko cilvēks ēdis pirms analīzes. Savukārt HbA1c rāda vidējo cukura līmeni asinīs pēdējo 2 līdz 3 mēnešu laikā. Tas dod priekšstatu par ilgtermiņa cukura kontroli," skaidro Rāva-Seppa.
Vairogdziedzera darbības traucējumi
Vairogdziedzeris ietekmē visu vielmaiņu. Šī orgāna darbības traucējumi var izpausties kā garastāvokļa maiņas, svara izmaiņas vai paaugstināta jutība pret aukstumu. Vienkārša asins analīze (TSH un fT4) ļauj noteikt ne tikai vairogdziedzera darbības traucējumu esamību, bet arī to raksturu - hipotireoze vai hipertireoze.
"TSH un fT4 līmeņi parāda, kā darbojas vairogdziedzeris," skaidro Rāva-Seppa. "TSH ir tireotropais hormons - tas rāda, vai smadzenes dod signālu vairogdziedzerim ražot vairāk hormonu. Ja TSH ir augsts, tas liecina par pazeminātu vairogdziedzera funkciju; ja zems - par paaugstinātu. fT4 jeb brīvais tiroksīns ir viens no vairogdziedzera hormoniem, kas norāda uz faktisko saražoto hormonu daudzumu. Tāpēc, lai diagnosticētu vairogdziedzera darbības traucējumus, vienmēr jānosaka abi šie rādītāji."
Aknu slimības
Aknu slimības arī bieži attīstās bez redzamiem simptomiem. Piemēram, C hepatīts var noritēt bez simptomiem daudzus gadus, taču tas būtiski palielina aknu vēža attīstības risku. Slimību iespējams atklāt ar vienkāršu asins analīzi.
Pēc ārstes Rāvas-Seppas teiktā, šo analīzi īpaši ieteicams veikt tiem, kuriem asins pārliešana veikta pirms 1994. gada, kā arī cilvēkiem ar tetovējumiem, pīrsingiem, permanento grimu vai tiem, kuri kādu iemeslu dēļ ir izmantojuši kopīgus šļirču instrumentus.
Arvien biežāk Igaunijā tiek diagnosticēta aknu taukainā hepatoze jeb aknu taukainā slimība, īpaši tās nealkoholiskā forma. Rāva-Seppa norāda, ka šo slimību nav iespējams noteikt tieši ar asins analīzēm. Tomēr, ja aknās uzkrājas tauki, tiek bojātas šūnas, un tas atspoguļojas paaugstinātā alanīnaminotransferāzes (ALAT) līmenī asinīs.
Taču jāpatur prātā, ka paaugstināts ALAT līmenis ne vienmēr nozīmē taukaino aknu slimību - ārstam jānoskaidro precīzs aknu bojājuma iemesls. Visbiežāk taukaino aknu slimību atklāj ar ultrasonogrāfijas palīdzību, raksta "Postimees.ee".
Regulāras pārbaudes - veselības stūrakmens
Cilvēki bieži vēršas pie ārsta tikai tad, kad problēma jau kļuvusi nopietna. Rāva-Seppa uzsver: asins analīzes, ģimenes ārsta pārbaudes un skrīninga programmas bieži vien ir vienīgais veids, kā atklāt tā sauktās "klusās" slimības, pirms tās nopietni ietekmē veselību.
"Lielāko daļu problēmu - paaugstinātu holesterīnu, diabētu, taukaino aknu slimību, sirds slimības - ir iespējams novērst vai diagnosticēt agrīnā stadijā," norāda ārste. "Sabalansēts uzturs, regulāras fiziskās aktivitātes, kvalitatīvs miegs un savlaicīgas profilaktiskās pārbaudes palīdz dzīvot ilgāk un saglabāt labu veselību."