Papildu cena par ukraiņu nogalināšanu: mediji noskaidrojuši, ko mājās dara Krievijas kara veterāni
Saskaņā ar "Verstka" un "Die Welt" kopīgi veikto izmeklēšanu, gandrīz četru gadu laikā, kopš Krievija sākusi karu pret Ukrainu, tā sauktās "īpašās militārās operācijas" veterāni, kas atgriezušies civilajā dzīvē, Krievijas teritorijā nogalinājuši un sakropļojuši vairāk nekā 1000 krievu.
Runa ir par militārpersonām, kas atgriezās atvaļinājumā pēc ievainojumiem, traumām, līguma beigām vai atlaišanas. Faktiski Krievija saskārusies ar bumeranga efektu: sūtot cilvēkus karā, tā saņem viņus atpakaļ ar sagrautu psihi, kriminālu pagātni, pēctraumatiskā stresa traucējumiem (PTST) un pilnīgas nesodāmības sajūtu.
Simtiem nogalināto
Izmeklēšanas dati liecina, ka gājis bojā vismaz 551 cilvēks, no tiem 274 tika nogalināti, 163 mira smagu miesas bojājumu dēļ. Pārējie gāja bojā ceļu satiksmes negadījumos un citos noziegumos, ko izdarījuši atgriezušies karavīri, vēsta "Dialog.ua".
Īpaši nozīmīgi: vairāk nekā puse nāves gadījumu ir bijušo ieslodzīto, no kolonijām Krievijas mobilizēto, "kontā". No 281 iepriekš sodītā karavīra, kurš atkal nogalināja vai nodarīja nāvējošu kaitējumu, vismaz 142 jau bija sēdējuši par tiem pašiem noziegumiem, tas ir, Krievija vienkārši atgrieza uz ielām slepkavas, turklāt bruņoja viņus un legalizēja vardarbību.
Simtiem smagi cietušo
Vēl 465 cilvēki guva smagus miesas bojājumus. Vairāk nekā pusei (252 cilvēki) atkal bija vainojami bijušie ieslodzītie. Lielākā daļa gadījumu ir parasti ikdienas konflikti, saasināti alkohola un narkotiku ietekmē. Un visšausmīgākais krieviem: visbiežāk upuri nav nejauši cilvēki, bet gan "īpašās militārās operācijas varoņu" radinieki un paziņas.
Krievijas tiesas novēršas
"Verstka" analizēja vairāk nekā 700 tiesas spriedumus. Rezultāts ir šokējošs: 90% gadījumu tiesneši ņēma vērā apsūdzētā dalību "īpašajā militārajā operācijā" kā mīkstinošu apstākli, tas ir, Krievijas tiesu sistēma formāli atzīst: slepkavība - tas ir slikti, bet, ja cilvēks nogalināja Ukrainā, mājās viņam to var piedot.
Eksperti atzīmē, ka krievi ar lielām bažām gaida kriminālnoziedznieku un frontē cietušo karavīru atgriešanos. Krieviem tā būs vēl viena papildu cena par karu pret Ukrainu, analizējot pētījumu, komentē sociālo tīklu lietotāji.
Putina fatālais lēmums
"Tas nozīmē, ka šodien simtiem krievu ir nogalināti ar noziegumu izdarītāju rokām, kuriem vajadzēja būt cietumā, bet kuriem Putins vienkārši ļāva iziet brīvībā un turpināt slepkavot. Šie nogalinātie krievi šodien būtu dzīvi, ja Putins nebūtu parakstījis viņiem nāves spriedumu," raksta lietotāji.