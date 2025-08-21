Latvijā baidās atzīmēt piekrišanu par orgānu ziedošanu, domājot, ka pēc tam netiks ārstēti
Tikai 2% Latvijas iedzīvotāju ir piekrituši ļaut izmantot savus orgānus pēc nāves, reģistrējoties E-veselības sistēmā — tas ir tikai 41 tūkstotis cilvēku.
Lielākā daļa šo cilvēku ir paši mediķi, kas strādā veselības nozarē, kā arī tie, kuriem ir piekļuve informācijai par šīs sistēmas darbību un tās sniegtajām iespējām.
Daudzi cilvēki baidās, ka, atzīmējot piekrišanu orgānu ziedošanai, viņi varētu netikt ārstēti, taču eksperti apgalvo, ka tas ir mīts, jo piekrišanas informācija ir pieejama tikai ierobežotam cilvēku lokam. Par šo jautājumu Latvijas radio izteicies Stradiņa slimnīcas ķirurgs, transplantologs Aleksandrs Malcevs: "Latvijas sabiedrība attiecībā uz orgānu donoru ziedojumiem ir relatīvi atvērta. Runājot ar radiniekiem par iespēju ziedot orgānus, mēs aptuveni 70% gadījumu saņemam piekrišanu, lai izglābtu kāda cita dzīvību.
Latvijā donoru aktivitāte ir ap 16-15 donoriem uz miljonu iedzīvotāju, kas atbilst vidējam rādītājam Eiropā. Orgānu trūkst, jo to saņēmēju jeb reicipientu, kas gaida transplantāciju, vienmēr ir vairāk.
Kā mediķi, mēs ļoti priecājamies, ka Latvijas iedzīvotāji izmanto iespēju izteikt savu gribu E-veselības portālā. Pie šiem datiem ir piekļuve tikai pieciem transplantācijas koordinatoriem visā Latvijā. Šiem koordinatoriem nav nekādas saiknes ar pacientu ārstēšanu. Ārstiem, kas pieņem lēmumus, šī informācija nav zināma."