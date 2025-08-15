Taukainās aknas: problēma, kas skar ne tikai tos, kuri pārmērīgi lieto alkoholu
Dzirdot vārdu salikumu “taukainās aknas”, visbiežāk nodomājam, ka tas uz mums neattiecas. Jo – es taču gandrīz nemaz nelietoju alkoholu, arī ēdu kaut cik pareizi! Tomēr realitāte rāda skaudru ainu, jaunākajā numurā vēstī žurnāls “100 labi padomi Par Veselību”.
Konsultē Ieva Tolmane, RAKUS stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” Aknu slimību nodaļas vadītāja.
RAKUS stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” Aknu slimību nodaļas vadītāja Dr. med. Ieva Tolmane uzsver, ka mūsdienās taukaino aknu slimība kļūst par vienu no lielākajiem draudiem. Divi galvenie cēloņi ir alkohola lietošana un liekais svars, taču tas nebūt nenozīmē, ka cilvēkam, kuru var dēvēt par vidējo statistisko veselības un svara ziņā, aknas ir ideāli veselas. Kā saka speciāliste, šie procesi sākas nemanāmi, bet, ja netiek apturēti, noved pie fibrozes (tai ir četras stadijas) un vēlāk – pie aknu cirozes (ceturtā fibrozes stadija). Tas nozīmē, ka ilgstoša iekaisuma dēļ, ko rada taukaino aknu slimība jeb steatoze, šajā orgānā izveidojas daudz saistaudu un tādēļ tas nespēj pildīt savas funkcijas.
Ko dara aknas
Aknas ir ļoti čakls un dzīvotspējīgs orgāns, kas turklāt ir lielākais dziedzeris mūsu organismā. Interesanti, ka latviešu valodā vārds lietojams daudzskaitlī, taču akna mums ir viena un tāpēc īpaši saudzējama. Jo tā ir mūsu organisma lielākā bioķīmiskā laboratorija. Tur sintezējas olbaltumvielas, glikoze, tauki, hormoni, vitamīni, arī žults, kas nepieciešama gremošanas procesiem. Aknas var dēvēt arī par seifu, kur tiek glabātas barības vielas – glikoze, tauki, arī vitamīni, minerālvielas –, ko organisms izmanto tad, kad tam kaut kas sāk trūkt.
Domājot par aknām, visbiežāk tās asociējam ar atbildīgo uzdevumu attīrīt, atindēt mūsu organismu no visa liekā, kas dažādos veidos uzņemts. Uz orgāniem asinis plūst pa artērijām, apgādājot tos ar skābekli, un tad, kad orgāns pabarots, pa vēnām aizplūst prom. Turpretī aknas ir vienīgais orgāns, kas pa vārtu vēnu saņem asinis tieši no gremošanas trakta, līdz ar to aknas pirmās saskaras ar visu, ko apēdam, iedzeram vai pat ieelpojam, – gan ar derīgām vielām, gan toksīniem. Arī tādiem, ko organisms sintezē zarnu traktā. Aknu šūnās notiek šo visu vielu pārstrāde, un tikai tad, kad aknas ir bojātas un vairs nespēj neitralizēt organismam kaitīgo, tas nonāk līdz smadzenēm un citiem orgāniem, izraisot neskaidru domāšanu, nespēku, koncentrēšanās grūtības.
Kas īsti ir taukainās aknas
Steatoze nozīmē to, ka aknu šūnās – hepatocītos – sakrājušies tauku pilieniņi. Paši par sevi tie nav nekāds ļaunums, taču šie taukaudi izdala hormonus, veicinot iekaisumu. Tādējādi vidēji 20 % cilvēku attīstās taukaino aknu iekaisums jeb steatohepatīts. “Tas vairs nav labi,” saka hepatoloģe, “jo daļai pacientu steatohepatīts progresē. Ar laiku aknu šūniņu vietā saaug saistaudi un veidojas fibroze, kas progresējot pārvēršas par aknu cirozi. Tas savukārt nozīmē jau neatgriezeniskas pārmaiņas aknās, jo saistaudu dēļ zūd to funkcijas. Aknas vairs nespēj pilnvērtīgi atindēt, attīrīt organismu, ražot vajadzīgās vielas, metabolizēt, turklāt tādos gadījumos ievērojami palielinās aknu vēža risks.” Ieva Tolmane piebilst, ka cilvēks var kādu laiku dzīvot ar aknu cirozi, taču rezerves ar laiku izsīkst un tad vienīgais risinājums ir aknu pārstādīšana.
Ņem vērā!
Sākumā taukainās aknas cilvēks nekādi nejūt. Dažkārt var būt nespecifiskas pazīmes kā, piemēram, nogurums, nespēks, smaguma sajūta vai smelgšana vēdera augšējā labajā kvadrātā, jo, izgulsnējoties taukiem, aknas palielinās. Pa retam mēdz būt apetītes zudums.
Kā saprast, ka aknām vajadzīga palīdzība
Vienkāršākais veids, kā sekot līdzi aknu veselībai, ir reizi gadā nodot parastu asins analīzi un noteikt arī ALAT un ASAT līmeni. Paaugstināts tas signalizē par kādu iespējamu problēmu. Tāpat reizi trijos gados katram ieteicams veikt ultrasonogrāfijas pārbaudi vēdera dobumam. Tas ir nesāpīgs un ļoti informatīvs, vērtīgs izmeklējums, kas ļauj ieraudzīt iespējamās izmaiņas orgānos, tostarp aknu aptaukošanās sākumu. “Ja šis process sācies, ciroze var attīstīties 15–20 gadu laikā,” norāda hepatoloģe, piebilstot, ka pasaulē ar taukainām aknām saistītas cirozes dekompensācija patlaban ieņem vadošo vietu aknu transplantācijas iemeslu rindā. Taču aknu transplantācija nav panaceja – tai ir noteiktas indikācijas un kontrindikācijas, ne visiem tā der, un ne visi to var sagaidīt.
Tieši tāpēc ir svarīgi regulāri veikt minētos izmeklējumus, kuru rezultāti arī parādīs, ir vai nav aknās sācies kāds nevēlams process, iekaisums. Ja viss kārtībā, analīzes var atkārtot pēc gada. Ja tomēr problēma ir, jāmeklē tās cēlonis. Ieva Tolmane atzīst, ka dažkārt nepieciešama arī aknu biopsija, kas palīdz diagnozi apstiprināt šūnu līmenī: “Taču to dara, ja pēc pirmajiem izmeklējumiem radušās aizdomas, ka slimība – steatohepatīts – varētu būt jau ielaista, vai ja ir neskaidrs aknu bojājums.”
Zināšanai
Fermenti ALAT un ASAT liecina par šūnu bojāeju. ALAT brīdina, ka iet bojā tieši aknu šūnas, bet ASAT var liecināt par šūnu bojājumiem arī ārpus aknām, piemēram, muskuļos. “Tāpēc aknu veselības sakarā svarīgs ir tieši ALAT rādītājs. Aknu šūna pati to ražo, tāpēc ferments vienmēr ir klātesošs. Ja aknu šūna ir iekaisusi, tās apvalka caurlaidība palielinās un šis ferments iekļūst asinīs. Palielināts ALAT daudzums analīzēs liecina, ka, visticamāk, aknās sākušās iekaisīgas izmaiņas.”
Gadījumos, kad ALAT radītājs ir nedaudz izmainīts, pēc nedēļas vai divām analīzi vajadzētu atkārtot, jo to var paaugstināt arī kāda īstermiņa epizode, piemēram, lietotie medikamenti vai glāze alkohola. Ja tomēr arī otrā analīze uzrāda izmaiņas, tad gan jādodas pie sava ģimenes ārsta, kurš tālāk nozīmēs vai nu kādu papildu izmeklējumu, vai nosūtīs pie speciālista.
