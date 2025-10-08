Autovadītāji Rīgā sašutuši - viņi pēkšņi sodīti par spēkratu novietošanu tam speciāli paredzētajās auto 'kabatās'
Rīdzinieki Malienas ielā sastapušies ar ļoti nepatīkamu pārsteigumu - aizvadītajā nedēļā viņiem piemēroti sodi par auto noparkošanu tā saucamajās auto novietošanas "kabatās", kur viņi allaž atstājuši savus spēkratus.
"Labrīt, rīdzinieki. Vai kāds man var pastāstīt, kā šīs kabatiņas pa vienu nakti ir pārtapušas par vietu, kur pēkšņi vairs nevar likt mašīnas? "Liels paldies" Rīgas pašvaldības policijai par šo "dāvanu". Visā ielas garumā pilnīgi visiem [piemēroti sodi]," vietnē "TikTok" norāda Klēra.
@life_of_klera Zvanīju pašvaldības policijai, lai noskaidrotu, vai kādi jauni noteikumi parādījušies uz ko saņēmu atbildi - varat parsūdzēt, bet pamatot, kas ir nepareizi nemacēja. Laikam tās kabatiņas ar šo nakti kļuvušas par puķu dobem 😂 #tiktoklatvia ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧
Viņa skaidro, ka pēc notikušā sazinājās ar policiju, lai noskaidrotu, vai "vietā kādi jauni noteikumi parādījušies", bet uz to viņa saņēma atbildi - lēmumu varot pārstūdzēt. "Bet pamatot, kas ir nepareizi [viņi] nemācēja," norāda autovadītāja.
Kā skaidro raidījums "Bez Tabu", no pirmā acu uzmetiena tiešām nevar pateikt, ko autovadītāji izdarījuši nepareizi. Šeit izbūvētas tā saucamās "kabatas" jeb vietas, kur atstāt automašīnas stāvēšanai, un tajā arī speciāli atzīmētas līnijas, sadalot laukumu, it kā automašīnu novietošanai.
"Kāpēc jāveido "kabatiņas", ja tur nedrīkst novietot automašīnas?" savu neizpratni par piemērotajiem sodiem pauž apkaimes iedzīvotājs Dmitrijs. Tomēr raidījums norāda, ka pie "kabatām" izvietota ceļa zīmju kombinācija, kas liedz atstāt automašīnas abās ceļa malās līdz tuvākajam krustojumam.
"Pašvaldības policija, reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām par vairākām mašīnām, kas ir novietotas 326. ceļa zīmes darbības zonā notikuma vietā ieradās un atbilstoši reaģēja," norāda pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andrejs Aronovs. "Man grūti komentēt, ar kādu nolūku šī 326. ceļa zīme tika izvietota [konkrētajā vieta]," piebilst Aronovs.
Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš norāda, ka "kabatas tur ir novietotas speciāli, lai novietotu mašīnas". "Vēsturiski [zīmēm] bija viena interpretācija. Visas automašīnas tur stāvēja. Nebija diskusijas par to, vai šī zīme attiecās vai neattiecās [uz kabatām]. Bet šobrīd Pašvaldības policija skaidri pateikusi, ka šī zīme [uz noteikto vietu] attiecās un kabatas ir brauktuves daļa," norāda Kauliņš.
Bet Rīgas Pašvaldības policijas pārstāvis Aronovs piebilst, ka katrs no pārkāpuma gadījumiem tiks vērtēts individuāli un norāda, ka liela daļa, ja ne visi sodi tiks pārkāpējiem atcelti, un tā vietā viņi saņems mutvārdu aizrādījumu, jo pārkāpums minētajā ielas posmā ir formāli konstatēts. Tikmēr Kristaps Kauliņš uzsver, ka Rīgas Ārtelpas un mobilitātes departaments nekavējoties rīkosies, un saorganizēs situāciju tā, lai pārpratumi minētajā ceļa posmā vairs nerastos.