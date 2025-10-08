Floridas piekrastes ūdeņos nirēji atraduši senos spāņu dārgumus viena miljona dolāru vērtībā. FOTO

Floridā atrasti senie spāņu dārgumi
Floridas piekrastes tirkīzzilajos ūdeņos, vietā, kas tiek dēvēta par 'Dārgumu piekrasti', nirēju komanda '1715 Fleet-Queens Jewels LLC' atklājusi sen zudušu Spānijas impērijas bagātību – zelta un sudraba monētas, kas jūras gultnē glabājās vairāk nekā 300 gadu.
Dārgumi pazuda pirms vairāk nekā 300 gadiem, kad 1715. gada 31. jūlijā, spāņu flote, kas veda bagātības atpakaļ uz Spāniju no tās attālākajām kolonijām, iekļuva viesuļvētrā. Negantie laikapstākļi sagrāva flotes kuģus, un spāņu sagrābtie dārgumi tika izkaisīti jūrā.
Lai gan daudzi dārgumu mednieki aizvadīto trīs gadsimtu laikā bija centušies dārgumus atrast, viņu centieni nevainagojās panākumiem līdz pat šī gada vasarai, kad tos uzgāja nirēju komanda “1715 Fleet-Queens Jewels LLC”.
“Šis atklājums nav stāsts tikai par monētām [monētu vērtību]. Katrs atrastais gabals ir kā vēstures liecība, kas aizved mūs uz laiku, kad Spānijas impērija atradās savā augstākajā plaukumā. Katrs atradums ir taustāms liecinieks [kas atklāj stāstu] par cilvēkiem, kuri šajā zelta laikmetā dzīvoja, strādāja un kuģoja,” norāda meklēšanas operācijas vadītājs Sals Gutuso.
Starp atradumiem ir gan sudraba, gan zelta monētas, kuras, domājams, tika kaltas Spānijas kādreizējās kolonijās Bolīvijā, Meksikā un Peru. Uz dažām monētām vēl joprojām ir redzami datumi un kaltuves zīmes, kas palīdzēs vēsturniekiem un kolekcionāriem labāk izprast šo dārgumu vēsturi.
Jāpiebilst, ka nirēji savu atradumu paturēt nedrīkstēs. Floridas likumi nosaka, ka jebkuri 'dārgumu atradumi' vai citi vēsturiski artefakti, kas atrasti štata īpašumā vai ūdeņos, pieder štatam. Tāpat likums nosaka, ka aptuveni 20% no iegūtajiem arheoloģiskajiem materiāliem valstij jānodod pētniecībai vai jāizstāda publiski.