Gada nogale solās būt īpaši patīkama - rudens un ziemas mēneši dāvās garas brīvdienas
Rudens iekrāsojas arvien košā un jau tuvākajos mēnešos mūs sagaida svētku laiks – ar atelpu no darba, īsākām nedēļām un vairāk mirkļu sev. Novembris, decembris un janvāris nesīs gan svētku prieku, gan pelnītu atpūtu.
Tuvākajos mēnešos gaidāmi vairāki valsts svētki un pārceltās darba dienas, tādēļ kalendārā redzamas vairākas garākas brīvdienas.
Novembris: 19 darba dienas un valsts svētki
2025. gada novembrī latviešus gaida 19 darba dienas un 151 darba stunda.
Mēneša galvenais notikums būs Latvijas Republikas proklamēšanas diena (18. novembris). Tā iekrīt otrdienā un, kā ierasts, ir valsts noteikta brīvdiena.
Lai pagarinātu nedēļas nogali, valsts un pašvaldību iestādēs tiks pārceltas darba dienas:
8. novembris (sestdiena) būs darba diena;
17. novembris (pirmdiena) būs brīvdiena.
Tādējādi izveidosies garas svētku brīvdienas no 15. līdz 18. novembrim.
Decembris: Ziemassvētku brīvdienas
2025. gada decembrī būs 19 darba dienas un 150 darba stundas, taču Ziemassvētku dēļ šis mēnesis tradicionāli kļūs par vienu no visērtākajiem darba ņēmējiem.
Svētku un saīsinātās dienas:
23. decembris (otrdiena) – pirmssvētku diena, darbs par vienu stundu īsāks;
24. decembris (trešdiena) – Ziemassvētku vakars, oficiāla brīvdiena;
25. un 26. decembris (ceturtdiena un piektdiena) – Ziemassvētki, brīvdienas;
30. decembris (otrdiena) – vēl viena pirmssvētku diena (darbs par stundu īsāks);
31. decembris (trešdiena) – Vecgada vakars, brīvdiena.
Faktiski pēdējā decembra nedēļa būs gandrīz pilnībā brīva – latvieši varēs baudīt piecu dienu atpūtu no 24. līdz 28. decembrim, un pēc tam mierīgā gaisotnē sagaidīt Jauno gadu.
Janvāris: Jaunais gads – ar jaunu darba grafiku
2026. gada janvāris atnesīs 21 darba dienu un 168 darba stundas.
1. janvāris (ceturtdiena) – Jaungada diena, oficiāla brīvdiena;
2. janvāris (piektdiena) – pārcelta darba diena, valsts iestādes nestrādās, šī diena pārcelta uz 17. janvāri (sestdienu).
17. janvāris (sestdiena) līdz ar to kļūs par darba dienu, aizvietojot 2. janvāri.
Tādējādi janvāris sāksies ar četrām brīvdienām pēc kārtas – no 1. līdz 4. janvārim.