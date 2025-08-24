Jauna sieviete ignorēja četrus bīstamus vēža simptomus: neatlieciet vizīti pie ārsta!
Merlina gadu ignorēja četrus galvenos limfomas simptomus. Kad viņa beidzot vērsās pie ārsta, tika diagnosticēta vēža ceturtā stadija. Tagad jaunā sieviete dalās savā stāstā "TikTok".
Pēc pašas Merlinas stāstītā, viņa jau kādu laiku cieta no veselības problēmām, taču nepievērsa tām pienācīgu uzmanību. Viens no iemesliem bija nesenā tēva nāve, kas viņai radīja dziļu skumju un baiļu sajūtu.
Retais limfātiskās sistēmas audzējs
Pie ārsta Merlina vērsās tikai tad, kad, papildus citām problēmām, viņai parādījās sāpes krūtīs. Asins analīzes atklāja paaugstinātu iekaisuma rādītāju līmeni, bet pēc izmeklējumiem noskaidrojās, ka viņai ir Hodžkina limfoma. Diagnozes noteikšanas brīdī retās limfātiskās sistēmas audzējs jau bija izplatījies uz plaušām - Merlinai tika konstatēta vēža ceturtā stadija.
Vēzis, kas attīstījies līdz šādam posmam, ir ļoti grūti ārstējams, taču Merlina drosmīgi cīnās ar slimību un dalās savā pieredzē "TikTok", kur viņai ir vairāk nekā 11 400 sekotāju. Viņa arī aicina visus pievērst lielāku uzmanību organismā notiekošajām izmaiņām un, nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi doties pie ārsta.
Merlina arī dalās "TikTok" ar savu adījumu fotogrāfijām un stāsta sekotājiem par savu pagātnes dzīvi. Šīs jaunās un izcili skaistās sievietes dzīve nebija ne mazākajā mērā garlaicīga. Merlinas māte ir franču izcelsmes, bet tēvs - vācu. Tomēr Merlina dzimusi Brazīlijā, no kurienes ģimene drīz pārcēlās uz Indonēzijas galvaspilsētu Džakartu, vēlāk dzīvoja Berlīnē, bet pēc tam - Honkongā. Pateicoties tam, jaunā sieviete pārvalda vairākas valodas un ir ieguvusi draugus visā pasaulē.
Vēzis deva par sevi ziņu laikus
Lai gan Merlinas vēža simptomi parādījās samērā agri, viņa gadu tiem nepievērsa lielu uzmanību. Iemesls tam bija tas, ka sākumā tie šķita tikai niecīgas veselības problēmas. Pēc pašas Merlinas teiktā, viņa ignorēja šādus vēža simptomus:
- Neizskaidrojama svara zudums: Merlina ievērojami zaudēja svaru īsā laikā, lai gan ēšanas paradumi nemainījās.
- Spēcīga nakts svīšana: vairākas reizes naktī viņa pamodās pilnīgi slapja bez acīmredzama iemesla.
- Ādas iekaisumi un nieze: Merlinai vairākas reizes parādījās ādas iekaisumi un nieze; krēmi uz laiku mazināja diskomfortu.
- Smaguma sajūta un sāpes krūtīs ar pastāvīgu klepu.
Pēc pēdējā simptoma parādīšanās jaunā sieviete beidzot vērsās pie ārsta. Izrādījās, ka sāpju cēlonis bija audzējs plaušā.
Simptomi var būt dažādi
Hodžkina limfoma, papildus limfmezgliem, bieži skar arī kaulu smadzenes, plaušas, aknas un liesu. Saskaņā ar Lielbritānijas organizācijas "Cancer Research UK" datiem, visbiežākie šī vēža simptomi ir:
- Nesāpīgs vienu vai vairāku limfmezglu palielinājums, visbiežāk kaklā, padusēs vai cirkšņos;
- Spēcīga svīšana, īpaši naktī;
- Neizskaidrojama paaugstināta ķermeņa temperatūra, bieži naktī;
- Straujš neizskaidrojams svara zudums;
- Nieze, kas pastiprinās pēc alkohola lietošanas;
- Pastāvīgs klepus vai elpas trūkums;
- Sāpes vēderā vai limfmezglos pēc alkohola lietošanas.
Šie simptomi var liecināt arī par citām, biežāk sastopamām limfomas formām, tāpēc ārsti iesaka tos uztvert nopietni. Parādoties vienam vai vairākiem simptomiem, noteikti jāgriežas pie ārsta - tas var glābt dzīvību. Agrīni atklātu limfomu ārstēt ir daudz vieglāk, un izārstēšanās iespējas ir būtiski augstākas.
Kā novērst limfomu
Lai profilaktiski pasargātu sevi no daudzām vēža formām, tai skaitā limfomas, ieteicams:
- Uzturēt normālu ķermeņa svaru;
- Regulāri nodarboties ar fiziskām aktivitātēm;
- Izvairīties no tabakas dūmiem, alkohola, transtaukiem un citiem kancerogēniem;
- Aizsargāties no ultravioletā starojuma;
- Regulāri veikt pārbaudes pie ģimenes ārsta;
- Nekavējoties vērsties pie ārsta, ja parādās veselības problēmas.