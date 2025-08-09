Latvijas iedzīvotāji oficiāli atzīti par neveselīgākajiem visā ES
"Eurostat" publicējis jaunākos datus, kas liecina, ka 2023. gadā vidējais veselīgo dzīves gadu skaits piedzimstot ES bija 63,1 gads, no tiem 63,3 gadi sievietēm, bet 62,8 gadi vīriešiem.
Vidējais paredzamais mūža ilgums ES piedzimušām sievietēm ir par 5,3 gadiem lielāks nekā vīriešiem (84,0 gadi pret 78,7 gadiem). Veselie dzīves gadi — proti, gadi bez aktivitāšu ierobežojumiem — sievietēm veido 75% no kopējā mūža ilguma, bet vīriešiem — 80%. Tas nozīmē, ka vīrieši vidēji lielāko daļu sava īsākā mūža pavada bez aktivitāšu ierobežojumiem. Tikai 9 ES valstīs vīriešiem ir reģistrēts vairāk veselīgu dzīves gadu nekā sievietēm.
Vīriešu vidū visaugstākais veselīgo dzīves gadu skaits reģistrēts Maltā (71,7 gadi), tad Itālijā (68,5 gadi) un Zviedrijā (67,2 gadi), bet vismazāk — Latvijā (51,2 gadi), Igaunijā (56,5 gadi) un Slovākijā (56,8 gadi).
Sieviešu vidū visaugstākais veselīgo dzīves gadu skaits arī ir reģistrēts Maltā (71,1 gads), tai seko Bulgārija (71,0 gads) un Itālija (69,6 gadi).
Viszemākais rādītājs sievietēm ir Latvijā (54,3 gadi), tālāk — Dānijā (55,4 gadi) un Somijā (55,9 gadi).