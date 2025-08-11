Palīgs, ja “paveicies” no meža pārnest ērci
Sēņu trakums iet vaļā (pozitīvā nozīmē)… Kādam mežā veicas vairāk, kādam – mazāk. Mani grozi parasti ir pilni, un prieks par Meža mātes dāsnumu allaž novērš manu uzmanību no… ērču aktivitātēm.
Pēc kādas mežā pavadītas dienas ērce diemžēl paguva piesūkties, un tālāk jau viss notika “kā pēc grāmatas” – parādījās ādas apsārtums, tam pievienojās viegls drudzis, nespēks, palielināti limfmezgli, sāpes muskuļos un locītavās, vēlāk arī spēcīgas galvassāpes ap degunu un acīm. Uztaisot asins analīzi, atklājās, ka esmu inficēta ar Laimas boreliozi jeb Laimas slimību. Ģimenes ārste par to nebija izbrīnīta, sakot, ka Latvijā ik gadu ar to saslimst 200–600 cilvēku un ērču izpētes rezultāti liecinot, ka vidēji 20–40 procenti ērču ir inficētas ar borēlijām.
Daktere atgādināja jau kādreiz dzirdētu informāciju, ka Laimas slimība ir bīstama infekcijas saslimšana. Cilvēkam nesaņemot atbilstošu terapiju, tā progresē un spēj radīt nopietnas veselības problēmas – var parādīties nervu sistēmas traucējumi, kas izpaužas kā nogurums, galvassāpes, nelabums, svara zudums, neliela temperatūra vai sāpes roku un kāju locītavās, pakausī vai mugurā. Pieaugušajiem iespējama pat daļēja sejas paralīze. Ja skartas locītavas, novērojamas periodiskas sāpju lēkmes un uztūkums atsevišķās locītavās (visbiežāk tiek skartas ceļu, potīšu, elkoņu un plaukstu locītavas). Tāpēc tik vitāli svarīgi ir nekavējoties sākt ārstēšanu – divu nedēļu antibiotiku kursu (ja ir izteiktāki simptomi, antibiotiku kurss var ilgt līdz četrām nedēļām).
No antibiotiku lietošanas pieredzes jau zinu, ka tās nepatīkami ietekmē kuņģa un zarnu trakta veselību. Tāpēc ģimenes ārstei ieminējos, ka esmu gatava pēc antibiotiku kursa lielot arī labās baktērijas. Taču viņa ieteica tās sākt lietot uzreiz – apmēram divas stundas pēc antibiotiku uzņemšanas, jo, izrādās, pasaulē ir veikti pētījumi, kas pierāda, ka dažas labo baktēriju sugas pat pastiprina antibiotiku iedarbību.
Izrādās labajām baktērijām piemīt ne tikai zarnu mikrofloru aizsargājošs efekts antibiotiku terapijas laikā, bet arī spēja kavēt un mazināt iekaisumu, pozitīvi ietekmēt citokīnu profilu un atjaunot imūnsistēmas līdzsvaru, kā arī tās palīdz uzturēt pareizu gļotādu imunitātes līmeni un līdz ar to atbalsta vispārējo organisma imunitāti. Tāpēc ikvienam, kuru skārusi Laimas slimība, vajadzētu atcerēties par labajām baktērijām – tās nepieciešamas organisma reģenerācijai un aizsargfunkciju atjaunošanai. [1]
Daktere skaidroja, ka ērces var pārnēsāt ne tikai baktērijas, kas izraisa Laimas slimību, bet arī citas baktērijas, vīrusus un parazītus, kas var izraisīt vairākas infekcijas un tādējādi ietekmēt ārstēšanas rezultātus. Tāpēc ir svarīgi nodrošināties – atbalstīt imūnsistēmu, lai samazinātu infekcijas risku. Zarnu mikroflora, imūnsistēma un nervu sistēma mijiedarbojas diezgan cieši, tāpēc tiek uzskatīts, ka šīs mijiedarbības efektivitāte var ļoti labi ietekmēt ārstēšanas rezultātu. Tā kā 70% cilvēka imūno šūnu atrodas zarnās, tad Laimas slimības uzveikšanā pacienta imūnsistēmas atbalstīšana ir galvenais uzdevums. [2]
Vaicāju ģimenes ārstei pēc ieteikuma labo baktēriju plašajā klāstā un rekomendācijā saņēmu informāciju par pašmāju farmācijas zīmola LYL love your life® produktu LYLBIOTIC, kas ir tīrs labo baktēriju un prebiotiku komplekss, kuram jaudas ziņā nav analoga Latvijas tirgū. Tam ir gan vispilnīgākā formula – viena LYLBIOTIC kapsula satur vismaz 34 miljardus 8 sugu to pašu aktīvo baktēriju, kas dabiski mīt cilvēka kuņģa un zarnu traktā, un unikālās Saccharomyces boulardii rauga šūnas. Patīkami arī, ka šis komplekss ir cenā izdevīgākais, vērtējot cenu par miljardu baktēriju.
Svarīgi, ka vienā LYLBIOTIC kapsulā ir apvienotas zinātniski visvairāk pētītās un ieguvumus veselībai pierādījušās baktēriju sugas B.infantis, B.lactis, B.longum, L.casei, L.rhamnosus, L.gasseri, L.plantarum, L.reuteri, S.boulardii, un patentētais DRcaps® kapsulas apvalks nodrošina baktēriju aizsardzību pret kuņģa skābi un garantē baktēriju aktivizāciju tikai pēc nokļūšanas zarnās. Tāpat šis apvalks nodrošina to, ka kapsulas nav jāuzglabā ledusskapī, un es tās varu paņemt līdzi savās ikdienas gaitās.
Man bija būtiski uzzināt, ka LYLBIOTIC nesatur mākslīgās krāsvielas, laktozi, lipekli, konservantus, sāli, raugu, alergēnus vai ĢMO un ka šis produkts ir piemērots alerģiskiem cilvēkiem.
Man šis stāsts ir ar labām beigām, bet visiem sēņotājiem no sirds iesaku: atgriežoties no aktivitātēm brīvā dabā, rūpīgi pārbaudiet savu ķermeni un apģērbu, lai nenonāktu manā situācijā! Bet sēņu “trakums” – tas gan lai nepāriet!