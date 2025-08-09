Pētījums: šie asins analīžu rādītāji var paredzēt, vai jūs dzīvosiet līdz simts gadiem
Cilvēce tūkstošiem gadu ir centusies atklāt ilgas un veselīgas dzīves noslēpumu. Jaunā pētījumā zinātnieki ir spēruši soli uz priekšu, atklājot unikālus asins rādītājus, kas raksturīgi cilvēkiem, kuri nodzīvojuši līdz simts gadiem, atšķirībā no tiem, kuru dzīve beidzās agrāk.
Lai gan simtgadnieki kādreiz tika uzskatīti par retumu, šodien viņi ir visstraujāk augošā vecuma grupa pasaulē: kopš 1970. gadiem viņu skaits dubultojas ik pēc desmit gadiem. Šīs grupas izpēte palīdz saprast, kā dzīvot ilgāk un saglabāt veselību.
Pētījums, kas publicēts žurnālā "GeroScience", ir līdz šim lielākais šāda veida pētījums: tajā salīdzināja asins rādītājus cilvēkiem ar īpaši ilgu mūžu un tiem, kuri miruši agrāk. Pētījumā bija iekļauti dati par 44 000 zviedriem vecumā no 64 līdz 99 gadiem, kuriem sekoja līdz pat 35 gadiem. No tiem vairāk nekā 1200 cilvēki - apmēram 2,7 % - nodzīvoja līdz simts gadiem. Lielākā daļa (85 %) no viņiem bija sievietes.
Kādus rādītājus analizēja?
Zinātnieki kopumā pētīja 12 asins rādītājus, kas sniedz vispusīgu priekšstatu par dalībnieku veselības stāvokli. Galvenā uzmanība tika pievērsta svarīgiem vielmaiņas marķieriem - piemēram, glikozes un kopējā holesterīna līmenim - kā arī urīnskābei, kas liecina par iekaisumu. Orgānu darbību vērtēja pēc aknu funkcijas rādītājiem (ALT, AST un GGT) un nieru rādītāja kreatinīna. Turklāt tika ņemti vērā rādītāji, kas atspoguļo dzelzs līmeni.
Pārsteidzoši rezultāti
Pētījums parādīja, ka cilvēkiem, kuri nodzīvojuši līdz simts gadiem, no 60 gadu vecuma parasti bija zemāki glikozes, kreatinīna un urīnskābes līmeņi. Lai gan ilggadīgo un viņu vienaudžu, kuri dzīvoja īsāku mūžu, vidējās vērtības lielākajai daļai rādītāju būtiski neatšķīrās, simtgadnieku vidū daudz retāk sastopamas bija pārāk augsts vai pārāk zems rādītājs. Zinātnieki atklāja, ka 10 no 12 bio marķieriem bija saistīti ar iespēju nodzīvot līdz simts gadiem. Tajā pašā laikā izpaudās šādas tendences:
- Cilvēki ar zemāku kopējā holesterīna un dzelzs līmeni retāk nodzīvoja līdz simts gadiem.
- Augstāki glikozes, kreatinīna, urīnskābes līmeņi, kā arī marķieri, kas norāda uz aknu funkcijas traucējumiem, samazināja iespējas kļūt par ilgdzīvotāju.
Ko tas nozīmē?
Lai gan pētījums nesniedz konkrētus secinājumus par to, kuri tieši paradumi vai gēni ietekmē šos bio marķierus, ir saprātīgi pieņemt, ka uzturs un alkohola lietošana spēlē noteiktu lomu. Rezultāti norāda uz skaidru saikni starp vielmaiņu, ēšanas paradumiem un izcilu dzīves ilgumu.
Pēc zinātnieku teiktā, novecojot, būtu jāpievērš uzmanība nieru un aknu darbības rādītājiem, kā arī glikozes un urīnskābes līmenim. Lai gan izcilu vecumu sasniegt daļēji var būt arī likteņa jautājums, atšķirības analīzēs, kas redzamas jau ilgi pirms nāves, uzsver gan ģenētikas, gan dzīvesveida nozīmi.