Anta Aizupe un Jānis Skutelis - jau nopietnā attiecību statusā
Aktrise Anta Aizupe ar Jaunā Rīgas teātra aktieri un komiķi Jāni Skuteli ir kopā nu jau krietni ilgāk nekā gadu, apliecinot, ka no simpātijām izvērtušās nopietnas attiecības.
Ja vēl pirms trim gadiem Anta Aizupe žurnālam "Kas Jauns" atzina, ka pēc šķiršanās no savu meitu tēva advokāta Mārtiņa Knipšes ir aizvien no attiecībām brīva sieviete, kas tic likteņa līnijām un tam, ka īstā un vienīgā cilvēka sastapšana viņai vēl ir priekšā, tad nu izskatās, ka tas ir noticis. Proti, jau pāris gadu Anta ir manāma aktiera Jāņa Skuteļa kompānijā. Sākumā gan abi centās nepiesaistīt apkārtesošo uzmanību savai kopābūšanai un, pamanot fotogrāfus, vienmēr atvirzījās viens no otra nostāk. Izrādās, radošajā vidē līdzās darbojoties, Antai un Jānim izveidojušās ciešākas attiecības.
Kad aizvadītā gada pavasarī kinoteātrī "Splendid Palace" aktrise Anta Aizupe tika sveikta ar lomu īsfilmā "Unbind", aktrises pavadonis bija Jānis Skutelis, un šoreiz viņš lepni atradās Antai līdzās, vairs necenšoties palēkt tālāk, kā to bija darījis iepriekš. Toreiz savstarpējās simpātijas Aizupe nenoliedza, taču par jaunajām attiecībām kopābūšanu nodēvēt atturējās, skaidrojot, ka “pašlaik viss vēl ir tā... pašā sākumā”.
Nu izskatās, ka Aizupes un Skuteļa savstarpējā patikšana ir pārgājusi nopietnu attiecību fāzē. Tagad abi pavada laiku kopā kā pāris un apkārtesošo skatieni viņiem vairs nešķiet traucējoši. Jauki un harmoniski, tiekoties un tērzējot ar sastaptajiem paziņām un baudot muzikālus priekšnesumus, Anta un Jānis tika manīti, svinot vasaru "Positivus" festivālā.
Trīsdesmit septiņus gadus vecā Anta Aizupe savulaik atklāti teica, ka ar savu deviņgadīgo dvīņu meitiņu Gunas un Idas tēvu Mārtiņu Knipši viņai bijusi pirmā nopietnā attiecību pieredze. Šo attiecību izjukšanu viņa ļoti pārdzīvoja. Pēc šķiršanās Anta pret pretējā dzimuma uzmanības apliecinājumiem izturējās ar manāmu piesardzību, un pagāja vairāki gadi, kad viņa saņēma dūšu ļauties jaunām attiecībām. Arī 44 gadus vecajam Skutelim pagātnē ir attiecību iziršanas pieredze. No jau sen šķirtās laulības viņam ir trīs bērni, bet vairākus gadus viņu saistīja ģimeniskas attiecības ar horeogrāfi Elīnu Lutci, kas pēc apprecēšanās ar kustību mākslinieku Rūdolfu Gediņu dzīvo harmoniskā ģimenē un audzina atvasīti.