Veselība zem lupas: Aija Strazdiņa-Ratinska par augsto sāpju slieksni

Es nezinu, kā to visu apvienoju! Droši vien – nekā, aizvien kā tagad. Taču, ja kāds tajā laikā prasītu par sevis saudzēšanu, šķiet, ka tas būtu bijis vienkārši stulbs jautājums, galīgi nevietā. Šodien, protams, par to cilvēki vairāk aizdomājas. Arī apskatoties spogulī, es saprotu, ka tie sirmie mati varēja nebūt, jo toreiz par to un šo par daudz sastresojos.