Pārstrādājusies, nogurusi sirds? Nē, tikai minerālvielu trūkums

Es saprotu, ka ir svarīgi, lai dzelzs līmenis tiktu uzturēts normā, kādu iesaka ārsti un veselības organizācijas, bet… Ak, kā man negribas atkal piedzīvot to diskomfortu, ko rada dzelzs produkti! Kad teicu to savai ģimenes ārstei, atgādinot, ka savulaik, lietojot dažādu formu dzelzs produktus – tabletes, kapsulas, šķidrā veidā –, nereti tie kairināja kuņģi, bija aizcietējumi un slikta dūša, viņa ieteica man pamēģināt pavisam jaunu dzelzs produktu spreja formā, kuram nav iepriekš minēto blakusparādību, – tas ir zīmola LYL love your life® produkts F26 SPRAY® iron boost.