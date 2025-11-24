Pētnieki publicē interesantu foto no Čornobiļas rezervāta
Čornobiļas radiācijas un ekoloģijas biosfēras rezervātā pētnieku fotokameras fiksēja, kā naktī retie dzīvnieki - Prževaļska zirgi - pastaigājas savvaļā. Par to pastāstīja rezervāta darbinieki un publicēja interesantu fotoattēlu, uzņemtu tumsā.
"Pat tumsā, tukšajā naktī, Čornobiļas rezervātā dzīve neapstājas. Prževaļska zirgiem nakts nav šķērslis, bet gan vēl viena iespēja sajust brīvību vietā, kur daba ir ieguvusi iespēju atdzimt," teikts paziņojumā.
Prževaļska zirgs ir savvaļas zirga apakšsuga, nosaukta sava atklājēja, ceļotāja Nikolaja Prževaļska vārdā. Šobrīd tas ir vienīgais īstais savvaļas zirga veids, kas pastāv brīvībā, un vienīgais zirgs līdzīgo dzīvnieku kārtas pārstāvis savvaļas Ukrainas faunā, vēsta UNIAN.
"Šos zirgus uz Čornobiļas atomelektrostacijas izslēgšanas zonas teritoriju pārvietoja vairākos posmos. 1998.-1999. gadā tika atvesti 31 dzīvnieks.
2004. gadā populāciju papildināja vēl 13 skaistie zirgi no Kijivas un Odesas zooloģiskajiem dārziem. Tomēr viņi tika palaisti brīvībā bez aklimatizācijas, un daļa gāja bojā, neatstājot pēcnācējus.
Kopumā transportēšanas un pielāgošanās procesā gāja bojā 21 zirgs, bet jaunas populācijas pamatu veidoja 23 dzīvnieki. Tieši no viņiem sākās populācijas attīstība izslēgšanas zonā. 2018. gada stāvoklī tur jau bija aptuveni 150 zirgi."
Iepriekš vēstīts, ka retie Prževaļska zirgi Čornobiļas radiācijas un ekoloģijas biosfēras rezervātā ir tik labi pielāgojušies, ka pat atpūšas pie augstsprieguma elektropārvades līnijām. Fotogrāfijā tika fiksēti vairāk nekā desmit zirgi, kas "uzturējās" pļavā ap augstsprieguma torni.