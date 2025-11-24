FOTO: Krāšņi aizvadīta "Spēlmaņu nakts" ceremonija. Par gada lielās formas izrādi atzīts iestudējums "Dzen savu arklu pār mirušo kauliem"
Dailes teātrī vakar notika teātra balvas "Spēlmaņu nakts" ceremonija.
Balvas par mūža ieguldījumu skatuves mākslā saņēma Liepājas teātra aktrise Aina Karele un Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktieris Jakovs Rafaļsons.
Spilgtākie “Spēlmaņu nakts” brīži
Dailes teātrī pasniegtas "Spēlmaņu nakts" balvas.
Ar "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Gada mazās formas izrāde" godināts režisora Valtera Sīļa iestudējums "Alfas". Kategorijā "Gada lielās formas izrāde" balvu saņēma Dailes teātra iestudējums "Dzen savu arklu pār mirušo kauliem", kura režisore ir Ola Mafālani.
Latvijas Nacionālā teātra iestudējums "Dullais Dauka" Jurģa Lūša režijā ieguva balvu kategorijā "Gada izrāde bērniem un/vai pusaudžiem".
Par gada režisoru atzīts Valters Sīlis par iestudējumu "Alfas" "Dirty Deal Teatro", savukārt gada aktrises gods piešķirts Maijai Doveikai par Blanšas lomu Latvijas Nacionālā teātra iestudējumā "Ilgu tramvajs". Par gada aktrisi otrā plāna lomā atzīta Jana Ļisova par Stellas atveidojumu izrādē "Ilgu tramvajs" Latvijas Nacionālajā teātrī.
Gada aktiera gods piešķirts Artim Jančevskim par Hansa Kastorpa lomu iestudējumā "Burvju kalns" Valmieras teātrī, savukārt par gada aktieri otrā plāna lomā atzīts Ritvars Logins par Toma Vingfīlda lomu izrādē "Stikla zvērnīca" Jaunajā Rīgas teātrī.
Gada jaunā skatuves mākslinieka gods piešķirts Elizabetei Miltai par Marijas Šamrajevas lomu izrādē "Nevienam nezināmā Marija", kas tapusi Latvijas Kultūras akadēmijas skatuves un audiovizuālās mākslas festivālā "Patriarha rudens", kā arī Annijai Kristiānai Ādamsonei par Olimpijas atveidojumu operā "Hofmaņa stāsti" Latvijas Nacionālajā operā un baletā.
Savukārt kategorijā "Gada jaundarbs dramaturģijā vai izrādes scenārijs, teātra teksts" uzvarējusi Ludmila Roziņa par "Dievs ir šeit" Liepājas teātrī.
Gada scenogrāfs ir Germans Ermičs, gada kostīmu mākslinieks ir "Mareunrol's", gada gaismu mākslinieks ir Niks Cipruss, gada video māksliniece Katrīna Neiburga. Kategorijā "Gada jaundarbs mūzikā vai muzikālais noformējums" uzvarējis Edgars Raginskis.
Gada horeogrāfe vai kustību māksliniece ir Irina Bogeruka. Gada baleta mākslinieks ir Antons Freimans.
Bērnu un pusaudžu žūrijas balva piešķirta labākajai izrādei "Mēs, Sālsvārnas salas vasarnieki", ko Latvijas Nacionālajā teātrī iestudējusi režisore Paula Pļavniece.
"Spēlmaņu nakts" skatītāju simpātijas balvas piešķīra trīs kategorijās. Gada izrāde ir iestudējums, kas tapis Latvijas Nacionālajā teātrī - "Nacionālais kanāls" Matīsa Kažas režijā. Gada aktrise ir Daiga Gaismiņa par lomu Latvijas Nacionālajā teātrī "Dumpīgā Rīga". Gada aktiera gods piešķirts Kārlim Reijeram par lomu Latvijas Nacionālā teātra iestudējumā "Dullais Dauka".
"Spēlmaņu nakts" starptautiskās teātra kritiķu grupas īpašā atzinība piešķirta Reinim Dzudzilo par jēgpilnu un emocijas rosinošu vizuālās dramaturģijas koncepciju izrādei "Nacionālais kanāls" Latvijas Nacionālajā teātrī.
"Latvijas mobilā telefona" Eksporta balvu izrādēm, kas ceļo tālāk par skatuvi, 20 000 eiro nākamās izrādes eksporta atbalstam, saņēmis Dailes teātris.
2024./2025. gada sezonas "Spēlmaņu nakts" profesionālajā žūrijas komisijā strādāja žūrijas komisijas priekšsēdētāja, teātra kritiķe un "Latvijas Televīzijas" kultūras žurnāliste Henrieta Verhoustinska, teātra zinātnieces un kritiķes Ingrīda Vilkārse, Zane Radzobe, Guna Zeltiņa, teātra kritiķe un teātra pētniece Ilze Kļaviņa, teātra kritiķe, zinātniece, elektroniskā teātra žurnāla "Kroders.lv" galvenā redaktore Ieva Rodiņa, māksliniece Sandra Krastiņa, režisors, aktieris un projektu vadītājs Herberts Laukšteins.
Ceremoniju veidoja režisors un koncepcijas līdzautors Matīss Kaža, ceremonijas koncepta autore, kustību un kostīmu dramaturģijas horeogrāfe Jana Jacuka, scenogrāfe un kostīmu māksliniece Ieva Kauliņa, muzikālās koncepcijas autore Spāre Vītola, vizuālās identitātes, grafiskā dizaina un animācijas autore Kristina Rezviha, gaismu mākslinieks Niks Cipruss, tiešraides audiovizuālās dramaturģijas autors Aleksandrs Grebņevs, tekstu autori Matīss Kaža, Matīss Budovskis, ceremonijas producente Ilona Matvejeva, ceremonijas vadītājs aktieris Gerds Lapoška.