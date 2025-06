Brendons - viens no miljona: Naudiņu ģimene dalās pieredzē par dzīvi ar retu sindromu

Latvijas Reto slimību alianse sākot ar 2025.gadu organizē programmu “Atelpa reto slimību ģimenēm”, kuras ietvaros ģimenes, kurās aug bērns ar retu slimību, var apmeklēt dažādus pasākumus. Brāļi un māsas reto slimību ģimenēs ir spiesti ātrāk pieaugt, – secinājuši ģimenēs ar reto slimību. Programmas mērķis ir dot atelpu un mirkli nedalītas uzmanības gan vecākiem, gan brāļiem un māsām, kuru ikdiena ir pakļauta bērna ar retu slimību aprūpei. Atelpas programmas pasākumi un iespējas tos organizēt ir atkarīgas no ziedotāju atbalsta. Atelpas brauciens uz Ēlandes salu tapa ciešā sadarbībā ar Latvijas Evanģēliski Luteriskā Baznīcas (LELB) Pasaulē Zviedrijas apgabala diakoni Intu Meieri un dažādu pasaules latviešu apvienību atbalstu. Programmai ir izveidoti dalības kritēriji, kas tiek pielāgoti katram pasākumam – piemēram, bērnu vecums. Viens no svarīgākajiem kritērijiem ir līdzšinēja dalība citās līdzīgās aktivitātēs, nometnēs, braucienos, kas ir tikušas rīkotas par ziedotāju līdzekļiem. Prioritāri iespēja tiek dota tiem, kuri līdz šim to nav saņēmuši.