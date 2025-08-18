Spēcīgā sprādzienā Krievijas kara rūpnīcā Rjazaņas apgabalā daudz bojā gājušo
Pagājušajā piektdienā notikušajā spēcīgajā sprādzienā Krievijas munīcijas rūpnīcā “Elastik” Rjazaņas apgabala Šilovas rajona Ļesnojas ciemā nogalināto skaits pirmdien pieaudzis līdz 20, paziņojis reģiona operatīvais štābs. Sprādzienā cietuši 134 cilvēki. Turpinās meklēšanas un glābšanas darbi.
До 20 увеличилось число погибших при взрыве на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области, — оперштаб региона— ASTRA (@astrapress_ru) August 18, 2025
«По состоянию на 7 утра 18 августа в результате ЧП в Шиловском районе погибли 20 человек. Пострадавших 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и… pic.twitter.com/HeAHV8KKPF
Šī pulvera rūpnīca ražo arī aviācijas munīciju un raķetes daudzlādiņu reaktīvajām iekārtām.
Sprādziens rūpnīcas pulvera cehā notika 15. augusta rītā. Atsaucoties uz Krievijas Ārkārtas situāciju ministriju, izdevums “Astra” vēstīja, ka ugunsgrēks vispirms izcēlās pulvera cehā, kas izplatījās uz noliktavu ar šāviņiem, kas aprīkoti ar trotilu, kā arī vēl vienu ražošanas cehu, kas ražo 152 mm kalibra šāviņus. Ceha ēka pilnībā sagrauta.
На пороховом заводе "Эластик" в Рязанской области, где 15 августа произошел взрыв, кроме производства пороха, также производилось снаряжение снарядов взрывчаткой— Vlb Sta Київський Сирець (@StaVlb) August 17, 2025
4 здания были уничтожены в результате взрыва и пожара. Помимо порохового цеха, сгорел склад со снарядами. pic.twitter.com/29FEC0b22F
Sākotnēji oficiālajos paziņojumos bija teikts tikai par “aizdegšanos ražošanas cehā” kādā nenosauktā uzņēmumā Šilovas rajonā. Tajā pašā dienā reģiona vadītājs Pāvels Malkovs noteica ārkārtas situāciju Šilovas pašvaldības teritorijā. Krievijas Izmeklēšanas komiteja ierosinājusi krimināllietu par rūpnieciskās drošības prasību pārkāpumu bīstamos ražošanas objektos.
Šīs rūpnīcas teritorijā 2021. gada oktobrī jau notika sprādziens, nogalinot 17 cilvēkus.