Ļaužu acu priekšā Krievijā zvēriski nogalina federālo tiesnesi, bet pēc tam notiek kaut kas vēl prātam neaptveramāks
Šokējošs noziegums noticis Krievijā, kur pie tiesas ēkas gaišā dienas laikā un demonstratīvi neslēpjoties no videokameras un garāmgājējiem, kāds vīrietis nogalināja federālo tiesnesi, bet pēc tam nesteidzīgi veica prātam neaptveramas lietas ar tiesneša līķi.
Šis noziegums noticis 14. augustā Volgogradas apgabala Kamišinā, kur pie rajona tiesas ēkas 47 gadus vecais vietējais uzņēmējs Sergejs Kibiļņikovs savā automašīnā sagaidīja iznākam 40 gadus veco tiesnesi Vasiliju Vetluginu, vispirms sašāva bēgošo tiesnesi ar medību karabīni “Saiga”, pēc tam cietušo piebeidza ar laidi. Taču ar to slepkavam nešķita gana.
Pamājis videokamerai ar “V” žestu, viņš nesteidzīgi devās atpakaļ pie savas automašīnas, paņēma nazi un atgriezās pie gulošā tiesneša, vairākas reizes viņam iedūra, bet pēc tam nogrieza savam upurim dzimumorgānu un iestūma to viņam mutē. Izrēķināšanās noslēgumā slepkava nazi iedūra upurim acī un mierīgi aizgāja no nozieguma vietas, kamēr tai garām gāja citi cilvēki. Vēlāk viņš pats padevās policijai.
Videokamera fiksējusi arī vēl ko citu, ne mazāk šokējošu. Pirmie divi garāmgājēji pagāja garām slepkavības vietai jau pēc dažām sekundēm, tuvākais no viņiem paskatījās uz pāris metru attālumā gulošo noasiņojušo vīrieti un mierīgi pagāja viņam garām savās darīšanās. Tikai pēc kāda laika tika izsaukta policija.
Sākotnēji par šokējošā nozieguma motīvu vietējos plašsaziņas līdzekļos norādīja greizsirdību, it kā slepkava bija uzskatījis, ka tienesim bijis romāns ar viņa sievu, kura strādājusi tiesā par sekretāri. Tiesa, vairākos medijos norāda, ka sieva no šī uzņēmēja bija šķīrusies jau 2017. gadā, bet viņš turpināja bijušo laulāto vajāt un sieviete nereti ieradās darbā ar zilumiem, un, iespējams, tiesnesis aizstāvējis savu kolēģi.
Slepkavam tiesa noteikusi arestu līdz 14. oktobrim.
