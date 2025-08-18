"Viena no pretīgākajām epizodēm starptautiskajā diplomātijā!" Džonsons asi kritizē Trampa un Putina samitu
Bijušais Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons pastāstīja, kā Putins mēģināja vienlaikus izpelnīties Trampa labvēlību un viņu pazemot.
Bijušais Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons asi nosodījis ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina samitu Aļaskā. Politiķis Kremļa režīma vadītāja tikšanos Amerikas zemē nosauca par "vienu no pretīgākajām epizodēm starptautiskajā diplomātijā" un brīdināja par šī notikuma iespējamām sekām Vašingtonas varai.
Džonsons par to rakstīja savā rakstā laikrakstam "The Daily Mail".
Politiķis atzīmēja, ka ir nepanesami redzēt, kā Krievijas diktatoram aplaudē ASV teritorijā. Bijušais premjerministrs nosauca Putinu par kara noziedznieku un salīdzināja viņu ar Hitleru.
Pēc Džonsona teiktā, Putina runa demonstrēja "maigu paredzamību", apvienojot glaimošanu ar Trampa pazemošanu, kas riebj ne tikai ukraiņiem.
Bijušais premjerministrs uzsvēra, ka apgalvojumi, ka Baltais nams cenšas apturēt slepkavības Ukrainā, it kā abas puses būtu atbildīgas, ir nepareizi: atbildība par katru kara upuri gulstas tikai uz Krieviju.
Tomēr, neskatoties uz visiem negatīvajiem aspektiem, Džonsons uzskata, ka tikšanās Aļaskā tomēr bija jēgpilna un pat "bija nepieciešama".
"Lai gan tas bija pretīgi, Tramps pareizi darīja, cenšoties," sacīja politiķis.
Pēc Džonsona teiktā, tikšanās parādīja, ka Putins nevēlas mieru. Diktators nepiekrīt nosacījumiem, kurus varētu pieņemt Ukraina un tās sabiedrotie.
Pēc politiķa teiktā, karš nebeigsies, kamēr Putins nesapratīs, ka ir zaudējis cīņu par Ukrainas likteni. Džonsons aicināja ASV turpināt spiedienu uz Kremli, tostarp ieviešot jaunas sankcijas.