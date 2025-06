Uzpūsts vēders un frāze, kas visu izmainīja

Pat veicot ikgadējo ginekoloģisko apskati un ultrasonogrāfiju, ārste man aizrādīja, ka izmeklējumu pilnvērtīgi nevar veikt, jo... man esot piepūtušās zarnas. Es pasūdzējos par simptomiem, ar kuriem mokos jau vairākus gadus, detalizēti aprakstot, ka man bieži pūšas vēders un ir palielināta gāzu veidošanās – gan meteorisma, gan atraugu veidā –, vēdersāpes līdzinās krampjiem (ar mainīgu intensitāti un periodiskiem paasinājumiem), sāpju lokalizācija un raksturs ir atšķirīgs, sāpju smagums svārstās no vieglām līdz intensīvām, tās pastiprina ne vien maltītes, bet arī stress. Un kā lai nestreso?! Gadiem ilga vēdera diskomforta dēļ biju jau tuvu izmisumam, ko pavadīja arī zināma trauksme, jo – neviens izmeklējumus nesniedza atbildi, kā šos simptomus mazināt!



Noklausījusies stāstu, ginekoloģe man ieteica palietot labās baktērijas – tās, kas paredzētas pacientiem ar kairinātas zarnas sindromu (KZS). Tā ir viena no biežākajām funkcionālajām gremošanas trakta slimībām, kas sievietes skar vairāk nekā vīriešus (attiecīgi 12 % un 8,6 %). Viņasprāt, pēc manis aprakstītajiem simptomiem, problēma ir funkcionāli zarnu darbības traucējumi.



Taujāta par cēloņiem, kas to varētu izraisīt, speciāliste teica, ka neesot iespējams nosaukt vienu konkrētu KZS cēloni, parasti tas esot vairāku fizioloģisku, psihoemocionālu un vides faktoru kopums – zarnu jutīgums, kas var izraisīt KZS, var pastiprināties nopietna, ilgstoša stresa gadījumā, neatrisinātu ikdienas problēmu dēļ, jo tas ir saistīts ar veģetatīvās nervu sistēmas disfunkciju. Viņa piebilda, ka daļa KZS gadījumu pat netiek diagnosticēti vai arī līdz diagnozei cilvēks nonāk daudzu gadu garumā, kuru laikā pasliktinās dzīves kvalitāte. Apstiprinoši pamāju, ka tieši tā arī ir.



Ārste man pastāstīja, ka Latvijā ir pieejamas farmācijas zīmola LYL love your life® labās baktērijas BIOTIC GASTRO IBS™. Ar tām var mazināt KZS biežāk radītos simptomus. Produkts satur 30 miljardus baktēriju, un tā iedarbība ir pētīta gan preklīniskajos, gan klīniskajos pētījumos. Un tajos apstiprināts, ka uzlabojumi vērojami jau pēc 14 dienām. Šo produktu atzīst arī Latvijā vadošā gastroenteroloģijas nozares organizācija – Gremošanas Slimību biedrība.