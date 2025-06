“Tiešām? Mēs vēl vairāk samazināsim jauno mediķu pieplūdumu?” – klīnikas vadītāja brīdina, ka veselības aprūpes pieejamība ir uz sabrukuma robežas

Viens no būtiskākajiem soļiem – atteikšanās no zāļu lieltirgotājiem slimnīcu iepirkumos. Pērn izteiktais priekšlikums ļaut ārstniecības iestādēm iegādāties medikamentus tieši no ražotāja ļautu samazināt izmaksas par 130 miljoniem eiro gadā.