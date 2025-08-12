“Es veidoju mobingu? Es viņu pat neatpazinu” Dāvids Krūmiņš publisko video par to, kā sākas konflikts ar Annu Lieckalniņu
Plašu rezonansi sabiedrībā izraisījis publisks strīds starp diplomētu teoloģi, savulaik populāru televīzijas personību Annu Lieckalniņu un TV šovu zvaigzni Dāvidu Krūmiņu.
Kā zināms, Dāvids sociālajā tīklā “X” publicēja video, kurā Anna redzama publiskā pasākumā ar glāzi rokās, lietojot necenzētus vārdus: "Tu, sīkais pirdeli, sūds, tūlīt izlidosi no šejienes ārā," — dzirdams video.
Pati Anna pēcāk norādīja, ka viņai nav kauns par savu uzvedību. Pēc video nonākšanas publiskajā telpā viņa pauda: "Šie varmākas kaut ko izdara un tad parāda otra cilvēka reakciju. Šajā gadījumā esmu nonākusi kaut kādu TV šovu dalībnieku virpulī. Acīmredzot, kādam nav psiholoģiski sakārtota galva. Pret mani tiek izvērsts kaut kāds mobings."
Uz Annas izteikumiem reaģēja arī Dāvids, savus sekotājus iepazīstinot ar papildinātu video, kurā redzams, kā Anna pienāk viņam klāt un saka: “You are the m**fucker.”
"Un es veidoju mobingu? Es viņu pat neatpazinu. Kas bija viņas iemesls nākt klāt un agresīvi uzvesties, izsakot draudus un fiziski ietekmējot — ielejot alu sejā? Ceru, ka tā glāze nebija piečurāta. Un vai tiešām šāds cilvēks māca citus par attiecībām? Vai gadījumā viņai pašai nevajadzētu griezties pie kāda līdzīga speciālista? Tas nav adekvāti — tā nedara psiholoģiski stabili cilvēki," norāda Dāvids.