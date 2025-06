Valsts prasību noteikta zāļu mainība mazina pacienta līdzestību un vairo stresu

Pašreizējais normatīvais regulējums paredz, ka aptiekām ir pienākums izsniegt lētākās kompensējamās zāles, ja ārsts ir norādījis vispārīgo nosaukumu. Savukārt ārsta tiesības izrakstīt pacientam konkrētu zāļu nosaukumu ir ierobežotas virknes papildu nosacījumu dēļ, kas ārstus attur no šīs pieejas. Šādu prasību stimulētā konkurence liek dažādiem zāļu izplatītājiem regulāri mainīt to cenas, kā rezultātā pacients bieži nevar saņemt vienas un tās pašas zāles, bet ir spiests pāriet no vienām zālēm pie citām. Tas ietekmē pacientus psiholoģiski, kā arī šāda pieeja nereti liedz pacientiem izvēli saņemt viņu veselības stāvoklim un individuālajām vajadzībām atbilstošāko ārstēšanu, pat ja cenu starpība ir neliela un pacients būtu gatavs to segt, nekā nemainoties valsts finansējuma apmēriem.