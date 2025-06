Profesors Jānis Zaļkalns: vecākā paaudze lieto ekrānierīces un tās izmanto mentālās veselības treniņam!

Vecākajai paaudzei veltītais festivāls “Zelta ritmi” ir radīts iedvesmai dzīvot skaisti ikvienā vecumā. Šogad tas notiks jau septīto gadu, un tas ir pasākums, kas īpaši veltīts ģimenes vecākajai paaudzei. Vecvecāki ir ģimenes neatņemama sastāvdaļa, un šis ir vienīgais festivāls Latvijā, kas viņiem veltīts. Turklāt pirmo gadu gaidāma “Zelta ritmu” tūre – festivāls notiks ne vien galvaspilsētā, bet arī reģionos, jo ne visi tie, kas vēlētos apmeklēt šo pasākumu, ir tik mobili, lai varētu nokļūt Rīgā, kur festivāls ir noticis līdz šim. “Zelta ritmu” atklāšanas pasākums notiks jau šajā svētdienā – 15. jūnijā no plkst. 12.00 līdz 17.00 Siguldas novadā, Morē. Turpinājumā gaidāmi “Zelta ritmi” Tukuma novadā, Kandavā, svētdien, 27. jūlijā, no plkst. 12.00 līdz 17.00 . Noslēdzošais pasākums notiks Rīgā, Esplanādes parkā, svētdien, 10. augustā, no plkst. 11.00 līdz 16.00. Festivālu “Zelta ritmi” sērija īstenota ar Eiropas Savienības fonda Plus līdzfinansējumu, lieldraugs – mazumtirdzniecības veikalu tīkls “Rimi”, informatīvais atbalstītājs – žurnāls “Patiesā Dzīve”.