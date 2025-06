Kad spēka pietrūkst diviem: Kā izsmidzināmā dzelzs palīdzēja man un mazulim

Vēl ārsts pieminēja kādu apjomīgu pētījumu, kas veikts Latvijā no 2021. līdz 2023. gadam, nosakot D vitamīna un dzelzs deficīta pārsvaru un smaguma pakāpi grūtniecēm. Pētījuma rezultāti liecinot, ka 50,9 % dalībnieču hemoglobīna līmenis un 18,5 % dalībnieču feritīna līmenis bija zem normas. Atbilstoši PVO vadlīnijām dzelzs deficīts (feritīns <15 µg/L) bija 24,6 % dalībnieču, bet atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu un Apvienotās Karalistes vadlīnijām (feritīns <30 µg/L) – 60,5 % dalībnieču. 4 Apzinoties dzelzs deficīta izplatību un ar to saistītos riskus, PVO kā vienu no šī gada lielajiem mērķiem izvirzījusi par 50 procentiem samazināt anēmijas izplatību sievietēm reproduktīvā vecumā.