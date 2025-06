Latvijas Slimnīcu biedrība kritizē Staņēviča teikto par reģionālu slimnīcu finansējumu

Biedrībā uzsver, ka, balstoties uz Nacionālā veselības dienesta mājaslapā publicēto informāciju, slimnīcas reģionos 2025.gadā sniegs palīdzību 41% no visiem slimnīcās ārstētajiem pacientiem, saņemot par to 32% no visa slimnīcu aprūpei paredzētā finansējuma.