Ikdienas kafijas tasīte var pagarināt dzīvi un uzlabot veselību, liecina jaunākais pētījums

Eksperts Dr. Deivids Kao no Kolorādo Universitātes skaidro, ka kafijai ir veselību veicinošas īpašības, kas to atšķir no citiem kofeīna dzērieniem. Tomēr šis pētījums rāda tikai to, ka kafijas dzeršana un veselīga novecošana bieži notiek kopā, nevis to, ka kafija tieši izraisa labu veselību. Pētījuma autori ņēma vērā arī citus faktorus, piemēram, dzīvesveidu un uzturu, bet iespēja, ka kaut kas cits ietekmē rezultātus, pastāv.