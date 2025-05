FOTO: brīnumu tematikā aizvadīti Bērnu slimnīcas 10. Dārza svētki

"Svētki uzmundrina, saliedē, ļauj kaut uz brīdi atpūsties no ikdienas grūtībām, tāpēc esam no sirds priecīgi, ka šo sajūtu jau desmito gadu varējām radīt arī Bērnu slimnīcā. Tas nebūtu iespējams bez sirsnīgajiem un atsaucīgajiem atbalstītājiem - ēdinātājiem un citiem uzņēmumiem un organizācijām, no kuriem daudzi gadu no gada neatsaka aicinājumam un dāvina prieku gan pacientiem, gan arī slimnīcas darbiniekiem un viņu bērniem! No sirds paldies mūsu lieldraugiem "Maxima Latvija" un ikvienam, kurš palīdzēja 10. Bērnu slimnīcas Dārza svētkiem tapt!" pateicību pauž Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa.