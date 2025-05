Melanomas modrības mēnesī eksperti brīdina: Latvijā joprojām trūkst ātras diagnostikas

Vēl iespējams otrs variants, kad pacients ar ģimenes ārsta nosūtījumu nonāk uzreiz Onkoloģijas centrā pie onkoķirurga, vai, piemēram, dermatologa, kurš arī var paņemt audu paraugus histoloģiskajai pārbaudei. Ja tomēr gadās situācijas, kad kāds no viņiem to neprot, tiek veikts jauns pieraksts un to izdara kāds no ķirurgiem.