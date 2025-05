Drāmas terapijas konference Rīgā pulcē vairāk nekā 270 dalībniekus no visas pasaules

Konferencē piedalījās 270 dalībnieki no vairāk nekā 32 valstīm, tostarp starptautiski atzīti eksperti, praktiķi un pētnieki no ASV, Izraēlas, Apvienotās Karalistes, Nīderlandes, Lietuvas, Vācijas, Libānas, Kanādas, Taizemes, Honkongas, Indijas un citām valstīm. Divu dienu laikā notika vairāk nekā 40 meistarklases, lekcijas un prezentācijas, kas atklāja daudzveidīgas pieejas drāmas terapijā – sākot no ekodrāmas un rituālu teātra, līdz Playback Theatre, ķermeņa un balss izteiksmes tehnikām, kā arī psihodrāmas izmantošanu terapeitiskajā procesā.