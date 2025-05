Zāļu valsts aģentūra: vakcīnām tāpat kā visām zālēm ir blaknes, tikai par vakcīnām uztraucas vairāk

Zane Neikena: Jāziņo par jebkurām blaknēm jebkurā gadījumā. Ziņošanas aktivitāte Latvijā ir ļoti zema. Ziņošanai par blaknēm nav nekādu ierobežojumu. Piemēram, drudzis, paaugstināta temperatūra, nogurums, kas izzūd nākamajā dienā, ir jau zināmas, vieglas blaknes. Protams, mums ir ļoti svarīgi uzzināt par retām, smagākām reakcijām, kā arī par tādām, kas nav minētas zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā, bet arī to pirms ziņošanas mēs neprasām izvērtēt iedzīvotājiem. Mums ir svarīgi uzzināt par jebkuru reakciju, par kuru ir bijušas kaut mazākās aizdomas, ka to varēja izraisīt zāles, to vidū - vakcīna. To, vai reakcijai ir iespējams cēloniskais sakars ar zāļu lietošanu, vai blaknes jāuzskata par nopietnām - tālāk jau izvērtēs zāļu drošuma uzraudzības jeb farmakovigilances eksperti, pašam iedzīvotājam par to galva nav jālauza.