Visi saka, ka ūdens ir jādzer, bet reti kad atgādina, cik svarīga ir tā kvalitāte

Jaunais BRITA MAXTRA PRO All-in-1 filtrs ir visilgtspējīgākais BRITA filtrs, kāds jebkad radīts. Līdz 50% filtra plastmasas korpusa izgatavots no bioplastmasas, kas iegūta no atjaunojamiem biomasas avotiem, kā augu taukiem un eļļām. Filtra īpaši smalkais siets uztver rupjas daļiņas no veciem cauruļvadiem, dabīgais kokosriekstu čaulu mikrokarbons, samazina hloru un filtrē vielas, kas ietekmē ūdens garšu, kā arī dažu herbicīdu, pesticīdu un medikamentu paliekas, bet spēcīgās Ion Exchange Pearls mīkstina ūdeni un samazina dzelzs, svina, vara, mangāna, magnija un kalcija saturu ūdenī, tādējādi uzlabojot ūdens kvalitāti un garšu.