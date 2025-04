Zobārstam ir jājūt savs pacients

Jā, vēlme kļūt par zobārsti man bijusi jau no ļoti agras bērnības. Pati esmu no mazas provinces pilsētiņas, un jāatzīst, ka pie zobārsta gāju tikai tad, kad kaut kas sāpēja. Atceros, tajās reizēs mamma mani aizveda uz vietējo poliklīniku, nosēdināja rindā, un es gaidīju savu kārtu. Ja godīgi, šie apmeklējumi man kā bērnam neasociējās ne ar ko labu, taču jau tolaik zināju, ka var būt arī citādi. Manas draudzenes krustmāte – profesore Ruta Care – bija zobārste Stomatoloģijas institūtā, un es ar aizrautību klausījos draudzenes stāstos par to, ka šī ārsta apmeklējums var būt nesāpīgs un pat patīkams. Arī Ruta kā personība bija iedvesmojoša – man viņa tā patika, un es vēlējos viņai līdzināties. Tā dzima sapnis par to, ka vēlos būt zobārste. Tā man šķita neaizsniedzama un pārāka pasaule, un es gribēju būt daļa no tās.