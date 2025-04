Notiks lielākais medicīnas forums Latvijā - 10. Latvijas Ārstu kongress

Kongress notiks no 11.-14.jūnijam ATTA CENTRE Krasta ielā 60, Rīgā, un tiešsaistē. Tā kā izvēlēties, kuru no paralēli notiekošajām zinātniskajām sesijām apmeklēt, var būt grūti, dalībniekiem pēc kongresa bez papildus maksas būs iespēja noskatīties pārējās apmeklējuma dienā notikušās sesijas. Atšķirībā no iepriekšējā kongresa, šoreiz var apmaksāt dalību ne tikai uz visām četrām kongresa dienām, bet arī par atsevišķām dienām pēc dalībnieka izvēlēs. Līdz 30. aprīlim zemāka dalības maksa kongresā. Iepazīties ar detalizētu katras dienas kongresa programmu un reģistrēties var vietnē www.arstukongress.lv.