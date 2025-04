“Tā sieviete bija pret vakcīnām… bet pati vakcinēta” – Abu Meri par dezinformācijas paradoksiem un to, kas mainīsies

Tāpat uzskatu, ka sabiedrības informēšanā vairāk jāiesaistās nevalstiskajām organizācijām. To, kas ir pret vakcināciju, sabiedrībā ir ļoti maz, taču viņi kliedz ārkārtīgi skaļi, un ir nepieciešama zinātnē balstīta balss viņiem pretī. Pirms dažām dienām biju reģionālajās vizītēs tikties ar iedzīvotājiem, un gandrīz vienmēr visā pulkā atrodas viens cilvēks, kurš ir pret vakcināciju. Arī šajā reizē tāds mani uzrunāja, pensijas vecuma sieviete. Viens cilvēks no visiem nav daudz, taču aizņēma kādu trešdaļu no sanāksmes laika. Kundze paziņoja, ka mūsdienās pieaudzis vēža slimnieku skaits un ka tas noticis vakcinācijas dēļ. Taču ir otrādi, piemēram, vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusu (CPV) spēj pasargāt no CPV izraisītajiem audzējiem, un ja mēs vēl salīdzinātu, cik mums kā valstij izmaksā viena CPV vakcinācija un cik viena onkoloģijas pacienta ārstēšana! Nu jau pasaulē katrs divdesmitais audzējs ir CPV izraisīts. Turklāt, kad šai sievietei jautāju, vai viņa pati ir vakcinēta, atbildēja ar jā.