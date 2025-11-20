“Nikitas” leģenda Pīta Vilsone svin 55 - lūk, kā viņa mainījusies
18. novembrī savu 55. dzimšanas dienu atzīmēja aktrise Pīta Vilsone, kuru Latvijas skatītāji iepazina populārajā seriālā “Nikita”.
Vilsone pasaules slavu ieguva ar seriālu “Nikita” (La Femme Nikita), kas 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā bija īpaši populārs Ziemeļamerikā, Eiropā un Āzijā. Tas kļuva par kultseriālu ar uzticīgu fanu bāzi un tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajām spiegu drāmas franšīzēm televīzijas vēsturē.
Tolaik lielākā daļa asa sižeta seriālu fokusējās uz vīriešu tēliem, taču “Nikita” ar Vilsoni priekšgalā ienesa jaunu, drosmīgu pieeju — galvenajā lomā bija spēcīga, noslēpumaina, emocionāli sarežģīta sieviete. Vilsoni īpaši slavēja par spēju apvienot aukstasinību, trauslumu un spēcīgu klātbūtni.
Interneta forumos, kas tolaik vēl tikai sāka veidoties, “Nikita” kļuva par vienu no populārākajiem seriāliem — fani rakstīja vēstules, veidoja fanklubu žurnālus un organizēja tikšanās, kas priekš tā laika televīzijas produkcijas bija ļoti neparasti. Seriāls padarīja Vilsoni par kultūras fenomenu.
Šodien Vilsone, kas nesen nosvinējusi 55 gadi, joprojām darbojas izklaides industrijā, taču savā, mierīgākā ritmā. Viņa ir izveidojusi arī savu apakšveļas zīmolu “Wylie Wilson”, kas piedāvā augstas kvalitātes izsmalcinātus komplektus. Vilsone joprojām ir aktīva aktrise, lai gan ekrānā parādās retāk. Piemēram, 2022. gadā viņa atgriezās televīzijā seriālā “Troppo”.
Viņas prioritātes gadu gaitā ir mainījušās — lielākā daļa laika tagad tiek veltīta ģimenei, bērnam un mierīgākam dzīvesveidam pēc intensīvās slavas un mediju uzmanības. Neoficiāli tiek runāts, ka viņa apsver iespēju vēl vairāk samazināt aktrises darbu, pievēršoties radošiem un uzņēmējdarbības projektiem.