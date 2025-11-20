ES ievieš jaunus ierobežojumus skaidras naudas izmantošanai privātpersonām. Soctīklos jau sākusies panika
"Katrs eiro, kas pārsniedz 10 000 eiro, kļūs par nelikumīgu maksāšanas līdzekli," teikts ierakstā, kas savācis vairāk nekā 2,6 miljonus skatījumu. Publikācijā apgalvots, ka saskaņā ar ES likumiem "skaidra nauda drīz kļūs par kontrabandu".
Kā ziņo "Euronews", patiesībā Eiropas Savienības (ES) nav aizliegusi skaidru naudu. Taču plaša mēroga reformas ietvaros, kas vērsta uz cīņu pret naudas atmazgāšanu un kurai jāstājas spēkā 2027. gadā, tiek ieviests ierobežojums summai, ko visā kopienā drīkst samaksāt uzņēmumam skaidrā naudā.
Šis noteikums ir daļa no ES pasākumu paketes cīņai pret naudas atmazgāšanu, kas, cita starpā, nosaka 10 000 eiro limitu skaidras naudas maksājumiem biznesa darījumos.
Lai gan uzņēmumi vairs nedrīkstēs pieņemt skaidras naudas maksājumus, kas pārsniedz šo slieksni, darījumi starp divām privātpersonām neprofesionālā kontekstā parasti neietilpst šo tiesību normu darbības jomā.
Tajā pašā laikā valstu valdības joprojām varēs noteikt savus ierobežojumus summām, kas ir mazākas par 10 000 eiro.
Saskaņā ar plašu rezonansi izraisījušo publikāciju, ES padara "automobiļa iegādi ar skaidru naudu" par noziegumu. Tā ir maldinoša informācija. No 2027. gada automašīnas iegāde ar skaidru naudu netiks automātiski uzskatīta par noziegumu, taču tas var būt nelikumīgs darījums atkarībā no tā, no kā jūs to pērkat.
Piemēram, ja vēlaties nopirkt automašīnu, kas maksā vairāk nekā 10 000 eiro, auto tirdzniecības centrā, tad saskaņā ar likumu viņi nedrīkstēs pieņemt šādu summu skaidrā naudā. Tomēr jūs varēsiet iegādāties automašīnu ar bankas pārskaitījumu vai karti.
Kopumā eiropieši joprojām varēs krāt, glabāt un izņemt jebkādu skaidras naudas summu. Ikdienas darījumi, piemēram, kafijas vai pārtikas iegāde, paliks neskarti. Tāpēc nav pareizi apgalvot, ka ES atsakās no skaidras naudas.
Jaunais noteikums Latviju neietekmēs, jo valstī jau sen spēkā ir vēl stingrāks ierobežojums. Latvijas Republikā ir aizliegti skaidras naudas darījumi, kas pārsniedz 7200 eiro. Tas attiecas gan uz privātpersonām, gan juridiskām personām.