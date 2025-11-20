“Iecenojiet to biļetē!” Pasažieri sašutuši par "airBaltic" pastiprināto bagāžas svēršanu un prasību maksāt 30 eiro par smagāku somu
Sociālajos tīklos nerimstas pasažieru sašutums par nacionālās aviokompānijas "airBaltic" praksi pastiprināti kontrolēt rokas bagāžas svaru.
Vietnē "X" (iepriekš "Twitter") un citās platformās ceļotāji pauž neapmierinātību par biežajām pārbaudēm. "Izskatās, ka pienācis laiks atmaksāt obligācijas," ironizēts kādā ierakstā, velkot paralēles ar uzņēmuma finanšu saistībām. Pasažieri sūdzas, ka par rokas bagāžas svara pārsniegšanu, pat ja tas ir neliels, tiekot piemērota 30 eiro maksa. "Iecenojiet to biļetē," aicina sašutušie klienti.
Izskatās, ka pienācis laiks atmaksāt obligācijas. @airBaltic sasitušies. Sver visus un liek maksāt 30 eur par vienu kg pāri. Iecenojiet to biļetē. pic.twitter.com/GXd6mWoCdR— Arnis Ozols (@ArnisOzols) November 13, 2025
Reaģējot uz publiskajā telpā izskanējušo kritiku, "airBaltic" pārstāvis Augusts Zilberts skaidro, ka rokas bagāžas svēršana izlases kārtībā ir veikta vienmēr, lai nodrošinātu drošību lidojuma laikā. Viņš norāda, ka šāda prakse nav unikāla – rokas bagāžu sver arī citas lidsabiedrības.
Komentējot viedokli, ka pārbaudes kļuvušas biežākas, Zilberts pieļauj – tas varētu šķist tāpēc, ka cilvēki aktīvāk publicē savus stāstus sociālajos tīklos. "airBaltic" pārstāvis uzsver, ka bagāža tiek svērta periodiski, taču ne visos reisos.
Aviokompānija atgādina, ka gan ekonomiskās, gan biznesa klases biļetēs ir iekļauta rokas bagāža noteiktā svara un izmēra ietvaros. Ja noteiktie limiti tiek pārsniegti, tas tiek uzskatīts par papildu pakalpojumu, par kuru ir jāpiemaksā.
"Ja pārsniegts biļetes cenā iekļautais rokas bagāžas limits, tad jāmaksā ir 30 eiro," skaidro Zilberts, akcentējot, ka pasažieriem, kuri zina, ka viņu bagāža pārsniegs atļauto, jārēķinās ar šo summu.
"airBaltic" aicina pasažierus pirms lidojuma iepazīties ar bagāžas prasībām un noteikumiem, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem ceļojuma dienā.
