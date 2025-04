Jauns un efektīvs C vitamīns: liposomālā forma

Tradicionālās C vitamīna formas bieži neuzsūcas pilnvērtīgi, jo tās tiek noārdītas gremošanas procesā. Lielākā daļa vitamīna molekulu netiek pilnībā absorbētas un izdalās no organisma. Turklāt augstas devas var izraisīt kuņģa diskomfortu. Tomēr liposomālais C vitamīns tiek ieslēgts mikroskopiskās liposomās, kas palīdz aizsargāt vitamīnu no sadalīšanās un nodrošina labāku uzsūkšanos un efektivitāti.