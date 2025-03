Pērn ļoti pieaudzis Latvijas zāļu lieltirgotavu kopējais apgrozījums

2024.gadā pirmo vietu starp zāļu lieltirgotavām pēc medikamentu apgrozījuma Latvijā ir saglabājusi AS "RECIPE PLUS", kas salīdzinājumā ar 2023.gadu medikamentu apgrozījumu Latvijā palielinājusi par 11%. Otro vietu saglabājusi SIA "TAMRO", kas salīdzinājumā ar 2023.gadu medikamentu apgrozījumu Latvijā palielinājusi arī par 11%, aiz sevis atstājot SIA "MAGNUM MEDICAL", kas medikamentu apgrozījumu Latvijā palielinājusi par 6%. Desmit lielākās zāļu lieltirgotavas kopumā veido 88% no Latvijā pārdoto medikamentu apgrozījuma.