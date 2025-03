Kur X stundā dabūsim ibumetīnu un citas vajadzīgās zāles?

Zāļu rezervju gādāšanā gan jārēķinās ar to, ka ikvienam medikamentam ir noteikts derīguma termiņš, tādēļ laiku pa laikam krājumi jāatjauno, izņemot no tiem tās zāles, kam šis termiņš tuvojas beigām. Slimnīcās tas ir izdarāms vienkāršāk, jo tur medikamentu aprite notiek nepārtraukti, taču sarežģītāk varētu būt ar valsts zāļu rezervēm, kas ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārziņā. Te daļa medikamentu beigu beigās tāpat nonāk ārstniecības iestādēs, bet daļa līdz šim ir ziedota Ukrainai. No šī viedokļa raugoties, varbūt prātīgs risinājums būtu vismaz daļas medikamentu rezervju uzglabāšanu uzticēt komersantiem, kuri tad varētu sekot derīguma termiņiem un laiku pa laikam tās zāles, kam tas tuvojas beigām, laist tirdzniecībā, bet to vietā krājumus papildināt ar jaunām.