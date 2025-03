Mūziķes Alises Jostes stāsts: kad tētis saslima, bailes palika otrajā plānā

“Gribas papildināt to banku, gribas, lai tur vienmēr ir un nekad nepietrūkst,” saka Alise savā un tēta vārdā. Kaut slimība bija pārņēmusi viņa ķermeni, novērtējot saņemto, Ingus aktīvi vēlējās popularizēt VADC. “Tētis bija reklāmas cilvēks, un viņš bija ļoti ieinteresēts atbalstīt asinsdonoru centru. Viņš pat sacerēja viņiem saukli un stāstīja mums par to. Kad visas lietas jau bija beigušās, mēs ar ģimeni to atradām. Tētim bija nultā jeb rēzus negatīvā asinsgrupa, un viņš raksta, kā no nullītes ziedotājs kļūst par kaut ko daudz vairāk, ” mūziķe no lapiņas nolasa tēta rakstīto četrrindi: