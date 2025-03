Gripa plosīsies līdz maijam. Kā sevi pasargāt?

Paaugstinātā temperatūra mijas ar brīžiem, kad organisms to pazemina, un šajos brīžos slimnieks svīst. Līdz ar to ķermenis zaudē daudz ūdens, tāpēc daudz jādzer. Nepieciešams ievērot mieru, atturēties no alkohola un smēķēšanas. Slimnieku vēlams nodrošināt ar atsevišķiem vai vienreizlietojamiem traukiem.