Brīvprātīgi mūžībā. Vai Latvijā vajadzētu legalizēt eitanāziju?

“Nāve ir daļa no šīs dzīves, un, ja esi tai gatavs, ja nepieķeries pie šīs dzīves, tad tev ir pilnīgi cita izpratne par to, ka esi gatavs to sagaidīt, kad tas brīdis pienāk. Ir valstis, kuras to var atļauties, kur cilvēki komā guļ mēnešiem, pat gadiem, ja tikai ģimene spēj maksāt. Tas vairāk ir par pašas ģimenes nespēju pieņemt, atlaist, bailes, ka cilvēka nebūs. Paskatos uz cilvēku, kuram vispār vairs nav nekādu spēju, bet man tomēr ir sajūta, ka viņš tur ir, es vismaz jūtu, ka roka silta, bet es vairāk domāju par sevi nekā par otru,” spriež Kalniņš.