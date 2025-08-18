Tramps nosēdina Stārmeru galda galā. Vai britu premjers Vašingtonā palicis ēnā?
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers pēdējā brīdī pieņēma lēmumu doties uz Vašingtonu, lai pievienotos kolēģiem no Eiropas Savienības, taču nonāca neveiklā situācijā.
Vēsturiskajā tikšanās reizē ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un Ukrainas līderi Volodimiru Zelenski Stārmers tika nosēdināts galda galā, tālu no notikumu centra.
Francijas prezidents Emanuels Makrons un Itālijas premjerministre Džordža Meloni sēdēja blakus Trampam, kamēr britu premjers tika “aizstumts” galda tālākajā galā, neveikli pieliecoties, lai dzirdētu ASV prezidenta sacīto.
Stārmeru arī aicināja uzstāties tikai priekšpēdējo, lai gan viņš pats iepriekš uzsvēris, ka ir bijis viens no galvenajiem diplomātisko pūliņu virzītājiem starp ASV un Eiropu. Viņš uzrunāja ASV prezidentu pirms Somijas līdera, bet tikai pēc tam, kad bija runājuši citi Eiropas līderi.
Tramps apspriedi pasludināja par vēsturisku pirmo reizi Baltā nama vēsturē, kad vienuviet pulcējušies tik daudzi valstu prezidenti un premjerministri.
Savas uzrunas laikā Stārmers sacīja, ka visi klātesošie līderi vēlas “ilgstošu mieru”, un uzsvēra, ka drošības jautājumi attiecas ne tikai uz Ukrainu, bet arī uz Eiropu un Lielbritāniju.
Viņš piebilda, ka ar “pareizo pieeju” varot panākt reālu progresu, īpaši attiecībā uz drošības garantijām. Pēc viņa teiktā, Trampa ideja par “NATO 5. panta tipa” garantijām atbilst tam, pie kā jau mēnešiem strādājusi tā dēvētā “gribētāju koalīcija”.
“Ja jūs pievienojaties tam, ko mēs jau esam izstrādājuši, tad, manuprāt, šodien no šīs tikšanās var iznākt ļoti nozīmīgs, pat vēsturisks solis uz priekšu Ukrainas un Eiropas drošības jomā,” sacīja britu premjers.
Jāatzīmē, ka Stārmers savulaik bijis liels Trampa kritiķis. 2016. gadā Stārmers raksturoja Trampa izteikumus par musulmaņiem, sievietēm un migrantiem kā “šokējošus, aizskarošus un satraucošus”, un viņa pārliecība, ka tie reflektē dziļāku problēmu, viņam bija "absolūti nepieņemama". Tāpat viņš uzsvēris, ka Tramps neuztver tādas vērtības kā “cilvēcība un cieņa”.