Tramps un Zelenskis Baltajā namā: mums ir laba iespēja apturēt karu, ja sarunās iesaistīsies arī Putins
ASV prezidents Donalds Tramps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikšanās laikā Baltajā namā uzsvēruši gatavību turpināt sarunas par kara izbeigšanu, vienlaikus izvairoties no konkrētiem solījumiem.
Tramps norādīja, ka Vašingtonas atbalsts Ukrainai nav nonācis strupceļā, bet Zelenskis uzsvēra – viņš ir gatavs arī trīspusējai tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Tramps: “Tas nekad nav strupceļš”
Atbildot uz žurnālistu jautājumiem, Tramps atteicās apgalvot, ka ASV atbalsts Ukrainai būtu beidzies: “Tas nekad nav strupceļš. Cilvēki tiek nogalināti, un mēs vēlamies to apturēt,” viņš sacīja. Viņš piebilda, ka arī Krievijas līderis Putins vēloties kara beigas.
Zelenskis gatavs tikties ar Putinu
Cauri skaļiem mediju kliedzieniem žurnālists vaicāja Zelenskim, vai viņš ir gatavs “sūtīt ukraiņu karavīrus nāvē” vai “pārskatīt kartes”. “Mēs dzīvojam zem uzbrukumiem katru dienu,” sacīja Zelenskis, pieminot arī nesen nogalināto bērnu.
“Mums jāaptur šis karš, jāaptur Krievija, un mums vajadzīgs atbalsts – amerikāņu un Eiropas partneru. Mēs darīsim visu iespējamo. Mēs pierādām, ka esam stipra tauta, un mēs atbalstījām prezidenta Trampa ideju apturēt šo karu. Mēs esam gatavi trīspusējai tikšanās ar Putinu,” uzsvēra Zelenskis.
Tramps paziņoja, ka Ukrainai tiks nodrošinātas drošības garantijas, un ASV tajās būs iesaistīta: “Būs ļoti daudz palīdzības drošības jomā. Eiropa ir pirmajā aizsardzības līnijā, bet mēs viņiem palīdzēsim,” viņš sacīja, gan neskaidrojot, vai tas ietvers ASV karavīru iesaisti.
Atbildot uz jautājumu, vai viņš izprot kara “cēloņus”, Tramps paziņoja, ka ir “pārliecināts” par iespējām atrisināt konfliktu. Viņš arī palepojās, ka savas prezidentūras laikā “beidzis sešus karus”. “Mēs pēdējo divu mēnešu laikā esam panākuši vairāk progresa šī kara noregulēšanā nekā viņi četros gados,” sacīja Tramps.
Tramps: pamiers nav obligāts, lai vienotos par mieru
Vienlaikus ASV prezidents pauda, ka Ukrainas un Krievijas kara gadījumā pamiera noslēgšana nav nepieciešama, lai vienotos par mieru. “Es nedomāju, ka vajadzīgs pamiers. Ja paskatāmies uz sešām vienošanām, ko es noslēdzu šogad, tās visas bija kara laikā – neviena nebija ar pamieru,” viņš sacīja.
Tramps piebilda, ka viņam patīk pamiera ideja, jo tad cilvēki netiktu nogalināti, taču stratēģiski saprot, kāpēc kādai valstij tas var nebūt izdevīgi: “Pamiera laikā viņi būvē un būvē no jauna, un varbūt viņi to nevēlas.”
Zelenskis: vēlēšanas iespējamas tikai pamiera laikā
Atbildot uz jautājumu par vēlēšanām, Zelenskis uzsvēra, ka tās iespējamas tikai drošos apstākļos: “Karadarbības laikā vēlēšanas notikt nevar. Būtu vajadzīgs pamiers uz zemes, jūrā un gaisā.”
Tramps uz to reaģēja – un nebija skaidrs, vai ar ironiju, vai kā jokošanu: “Tātad tu saki, ka kara laikā vēlēšanas nevar notikt? Nu, tad pēc trīs ar pusi gadiem – ja gadītos, ka mēs ar kādu karojam, vēlēšanu vairs nebūs?” Zelenskis par Trampa piezīmi pasmējās.
Drīzumā paredzēta telefona saruna ar Putinu
Noslēdzošais žurnālistu jautājums bija par to, vai Tramps vēlējies panākt kaut ko vairāk nesenajā samitā ar Vladimiru Putinu.
Tramps sacīja: “Es tikko stāstīju prezidentam… Es nesen runāju ar prezidentu Putinu netieši, un mums šodien pēc šīm tikšanām būs telefona zvans. Un mums var būt vai var nebūt trīspusējā tikšanās – ja tā nenotiks, tad karš turpināsies. Ja tā notiks, tad, manuprāt, pastāv laba iespēja – ja būs trīspusējā tikšanās, varbūt izdosies to izbeigt. Bet viņš gaida manu zvanu, tiklīdz mēs pabeigsim šo tikšanos.”